Una dècada ininterrompuda marcant amb el Barça

Tànger. Minut 42 de la Supercopa d’Espanya. Leo Messi aixeca la mirada. Des de la posició centrada de la falta que està a punt de llançar, a tres pams del balcó de l’àrea, veu tres companys incrustats a la tanca defensiva del Sevilla. Quan inicia la cursa per colpejar la pilota, tots tres es mouen i generen un forat per on l’argentí dirigeix el xut, un míssil sec a baixa altura que topa amb el pal i, després de tres rebots, es passeja per l’àrea petita amb Vaclik a terra. Arthur persegueix el rebot, però no hi arriba. Sí que ho fa Piqué, que es llança sobre la gespa per empatar el gol inicial de Sarabia. Res del que passa en aquesta jugada és casual, ni encara menys fruit de l’atzar. Com tampoc ho són els 39 gols que ha anotat el central amb el primer equip blaugrana, on va debutar ara fa 10 anys.

Precisament ahir es complia una dècada exacta del ja llunyà 13 d’agost del 2008, quan Pep Guardiola va preferir Piqué a Cáceres per substituir Dani Alves al tram final del partit disputat al Camp Nou corresponent a la fase prèvia de la Champions League contra el Wisla de Cracòvia. Des d’aquell moment, el del seu retorn a l’entitat blaugrana, el central barceloní no ha deixat de marcar en cap de les onze temporades que ha disputat al Camp Nou. Aquell curs les seves víctimes van ser, segurament, les seves preferides: l’Espanyol a la Copa i el Madrid a la Lliga, en el famós 2-6. També va estar a punt de marcar a la Champions, contra l’Sporting CP, però Anderson Polga, que va marcar en pròpia porteria, va privar-lo del mèrit final.

Dos gols per començar, els mateixos que la temporada 2011-12. La 2012-13 i la 2016-17 en va firmar tres. Però la seva mitjana al Barça és encara superior (3,8 per curs) gràcies als cursos 2009-10, 2010-11, 2013-14 i 2017-18 (en va fer quatre); al 2015-16 (cinc), i al 2014-15, el seu exercici més prolífic, quan en va marcar fins a set. Diumenge, a Tànger, va encetar la nova temporada oficial amb una diana més, un fet que confirma que es tracta d’un central amb ànima de davanter. Una posició que, de fet, havia ocupat de ben petit. “Al col·legi jugava de davanter, però un cop vas entrant en el món del futbol, els que som menys tècnics anem endarrerint la nostra posició”, va reconèixer el 2009 en una entrevista a la UEFA.

Superat per Koeman i Alexanko

Les xifres anotadores de Piqué el converteixen en el tercer central de la història del club pel que fa a gols anotats: només Alexanko i Ronald Koeman el superen. Amb 31 anys i mig, sembla gairebé impossible que pugui atrapar el geni holandès, autor de 82 gols en 252 partits. Al llarg dels sis anys que va vestir de blaugrana, però, Koeman, va engreixar les seves xifres golejadores gràcies al seu poderós tir en accions a pilota aturada: la majoria els va anotar en penals i faltes directes o indirectes.

L’estil de Piqué, en canvi, és més similar al que va exhibir Alexanko (autor de 42 gols) al Barça entre el 1980 i el 1993: quan el partit ho requeria, el de Barakaldo no dubtava a situar-se a l’àrea com si d’un nou més es tractés. La imatge de Piqué conduint la pilota fins a tres quarts de camp rival i quedant-se als voltants de l’àrea pendent de veure com es resol la jugada ja és força habitual, i no sorprèn cap seguidor blaugrana. També s’ha convertit en una norma per a tots els tècnics que l’han dirigit aprofitar la seva alçada (1,93 metres) per treure’n rèdit en les accions a pilota aturada. Piqué ja fa temps que va superar en gols una llegenda com Migueli (27) i altres centrals contemporanis com Puyol (20) i Rafa Márquez (13). Amb 31 anys, deixar la selecció li permetrà focalitzar l’atenció al Barça, on té contracte fins al 2022.

Més gols amb el peu que amb el cap

Tot i el seu imponent físic, però, no és de cap com més marca Piqué: dels 39 gols, menys de la meitat, 16, són amb el cap. La majoria, 23, els ha fet amb algun dels dos peus. Unes xifres que demostren que el central, un cop entra a l’àrea, manté una atenció digna d’un golejador, ja que sap col·locar-se al lloc adequat en el moment adequat per aprofitar passades de la mort o rebots com el de diumenge contra el Sevilla. 19 dels gols celebrats els ha fet en córners, mentre que 7 han sigut rematant faltes. Així doncs, 26 dels 39 han arribat en jugades d’estratègia. Només un terç, 13, han arribat en altres jugades on el joc no s’ha aturat prèviament.

Piqué ha marcat gols davant de 24 rivals diferents entre Lliga, Copa, Champions League i Supercopa d’Espanya. La Supercopa d’Europa i el Mundial de Clubs són les úniques competicions en què encara no ha marcat. L’equip que més l’ha patit és l’Espanyol, a qui ha fet 6 gols. El segueixen el Màlaga (3) i set equips a qui ha marcat per partida doble: el Madrid, l’Inter de Milà, el Roma, el Vila-real, l’Athletic, el Sevilla i el Còrdova.