Un jutge decidirà el futur europeu de l’Spar Citylift Girona

Si ja era complicat encertar el destí de l’Spar Citylift Girona, l’aparició d’un convidat inesperat va posar-ho tot potes enlaire. Els requisits que necessitaven les jugadores d’Eric Surís exigien la derrota del Dinamo de Kursk, que no es va produir però va anar d’un pèl, i la seva victòria a la pista del BLMA, consolidada amb un 45-57. Però ningú comptava amb el Sopron, que va veure com el partit que l’havia de dur a Itàlia es desplaçava a Ljubljana per l’amenaça del coronavirus. El club es va negar a viatjar, el duel es va suspendre, i a Fontajau tothom es va posar a fer càlculs, perquè la normativa FIBA diu que les hongareses no sumarien cap punt. Segons un comunicat emès per l’Eurolliga, la decisió és en mans del jutge únic, que haurà d’interpretar si el partit es pot jugar en una altra data (si això passa, com a mínim el Sopron tindria el punt de la derrota i es classificaria per a un basket average a favor de 4 punts) o si el dona per perdut i l’ha de sancionar. I si la plaça del Sopron a l’Eurocup queda lliure, el primer equip a la llista per fer-la seva és l’Spar Citylift Girona, que admet no saber què pot passar ni quan passarà.

Per si de cas, les gironines van sortir a fer la seva feina, amb independència de tot l’embolic. Ja estan acostumades al fet que ningú els regali res, i ahir no era una excepció. El 0-4 inicial va ser el preludi del que vindria en una primera part pletòrica, en què va manar com mai abans ho havia fet lluny de casa seva a la màxima competició europea. Perquè el triomf contra el BLMA és el primer que aconsegueix històricament a domicili a l’Eurolliga i posa el seu sostre en 6 triomfs en una mateixa temporada, dos més que en la seva primera participació. Marta Xargay, amb dos triples, i Bishop, van situar un 8-17 que continuaria amb el 12-28, després d’una lliçó de seriositat, concentració i solidaritat col·lectiva en què, ofensivament parlant, Elonu va liderar l’anotació.

El pas pels vestidors no va caure gaire bé: el BLMA va fer un parcial d’11-0 que el va acostar a un 30-34, i va obligar Eric Surís a demanar un temps mort enmig de la tempesta. Trasbalsat, l’Spar Citylift Girona es va carregar de faltes ben aviat, però Mendy i Elonu van frenar l’hemorràgia (33-41). L’afició local va posar tota la pressió possible, intentant encomanar-la a les jugadores franceses, però l’equip no es va espantar i tres cistelles de Xargay i Bishop, l'últim gran encert de la direcció esportiva, van fer callar el pavelló (37-51). Per competir a l’Eurocup, ara toca esperar. El miracle encara es pot fer realitat.