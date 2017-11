Una defensa sota amenaça a Leganés

Els jugadors del Barça es treuen la samarreta de les seves respectives seleccions per tornar a defensar l’escut blaugrana al camp del Leganés (16-15 h / BeIn La Liga), un dels equips més competitius de la Primera Divisió. Si l’equip de Valverde, amb un dels pressupostos més grans d’Europa, lidera amb seguretat la Lliga, el modest equip del sud de Madrid viu instal·lat a la part mitjana de la classificació gràcies a un bloc treballador i solidari. “És un rival a qui li fan pocs gols. A casa, en 5 partits, només ha rebut gols en un partit i van ser de xuts llunyans. Costa molt generar-li ocasions. Recorda una mica el Girona, per l’onada d’il·lusió i optimisme i perquè tots van a l’una”, deia ahir Valverde sobre un rival que jugarà amb una samarreta especial contra la violència de gènere.

“Estem alerta en aquesta mena de partits, especialment l’entrenador és qui té més obligació d’estar en guàrdia. En aquesta mena de camps és on, els últims anys, hi hem deixat més punts importants, encara que siguin camps amb menys glamur. Sabem les dificultats que estem tenint fora de casa, contra l’Alabès, el Getafe i el Girona. Són partits difícils i ens hem d’ubicar. Hem de conèixer el rival, valorar-lo i jugar bé”, va afegir Valverde, que en ser preguntat per la baixa de Mascherano i les opcions de Vermaelen de jugar, tenint en compte l’amenaça de sanció que tenen Piqué i Umtiti, amb quatre grogues, va argumentar: “Intento no especular amb el fet que un partit és més important que l’altre, perquè llavors és quan comences a perdre. Intento posar el focus sobre el partit més immediat que tenim”. Umtiti i Piqué, doncs, poden ser els centrals a Butarque. En cas de tenir minuts, el belga Vermaelen debutaria a la Lliga aquesta temporada. Valverde no va convocar cap defensa del filial per al partit de Leganés, però recupera Aleix Vidal, ja amb l'alta mèdica.

Garitano no disposa del canari Omar Ramos per problemes físics. El Barça arriba amb les baixes de Javier Mascherano, que estarà fora de l’equip unes quatre setmanes, Sergi Roberto i André Gomes. No s’esperen, doncs, aventures tàctiques en un estadi on l’any passat Luis Enrique en va fer, perquè va jugar amb tres defenses, en un partit decidit pel trident Messi-Suárez-Neymar (1-5).