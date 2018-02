Una defensa que muda la pell per recuperar la solidesa

Superat l’equador de la temporada, Quique Sánchez Flores encara no ha trobat una defensa tipus que li garanteixi la fiabilitat que el seu Espanyol va aconseguir a la meitat del curs passat. Després de la desfeta a Butarque, l’entrenador blanc-i-blau va lamentar la falta de lideratge, sobretot en defensa, que patia el seu conjunt: “No ens agrada que cada cop que s’acostin a la porteria es converteixi en gol. Encaixem gols del no res”. A aquestes alçades del curs, l’Espanyol ha rebut 28 gols, un més que la temporada passada. La principal diferència, però, és la dinàmica, contrària a la del curs passat. Aleshores, l’equip va anar de menys a més: 17 gols fins a la jornada 10, i 10 de la 11 a la 21. La consolidació de Diego Reyes i David López a l’eix va resultar clau. Enguany, en canvi, la tendència és l’oposada en un Espanyol que està perdent solidesa: 12 gols fins a la jornada 10, i 16 des d’aquella jornada. Una dinàmica que Quique intenta corregir canviant peces en una defensa irregular que en massa partits segueix mostrant-se inconsistent. “Segueixo buscant la millor combinació defensiva”, va confirmar ahir taxatiu.

Després de 27 duels, el tècnic madrileny ja ha provat fins a 15 combinacions de defenses diferents -el curs passat en va fer servir 14 en 40 partits-. La majoria (12) les ha utilitzat només en una ocasió. Només tres les ha repetit més d’un cop. La defensa més utilitzada per Quique és la formada per Aarón, Hermoso, David López i Víctor Sánchez, que ha jugat 11 partits. Els resultats que ha donat aquesta mescla, però, no han acabat de ser del tot satisfactoris: només han deixat la porteria a zero contra el Vila-real, el Betis i el Getafe, i per contra han encaixat 15 gols.

Aquesta combinació és l’herència de la línia defensiva que va donar més seguretat darrere el curs passat, amb l’únic canvi d’Hermoso per Diego Reyes, que va tornar al Porto. Quique, però, la va utilitzar per últim cop contra el Girona, a mitjans de desembre, en un partit que va suposar un punt d’inflexió des del punt de vista tàctic i també de sensacions. Després d’aquella desfeta, la sacsejada va ser general en totes les línies, també en una defensa que va recuperar per a la causa Óscar Duarte, que contra el Las Palmas va tornar després de més de vuit mesos d’inactivitat per una greu lesió al genoll: va entrar en el lloc de David López, que va avançar la seva posició al mig del camp. El mateix que va fer Víctor Sánchez, que va donar entrada a Javi López i Marc Navarro al lateral dret.

Després dels dubtes que va deixar la defensa contra el Leganés -on Hermoso va marcar-se dos gols en pròpia porteria-, sembla difícil que Quique la repeteixi (Aarón, Hermoso, Duarte i Navarro). En els últims dos derbis va apostar per mantenir David López i Víctor Sánchez en un mig del camp de perfil més físic. I els canvis li van donar resultats. Tot i no superar l’eliminatòria, en 180 minuts només va rebre dos gols, motiu pel qual sembla probable que vulgui repetir la fórmula. Sense Fuego, Carlos Sánchez podria estrenar-se en un derbi com a titular en la posició de pivot defensiu. “Està bé físicament, el veiem preparat per jugar”, va anticipar el tècnic, que no va voler mostrar les cartes sobre el possible retorn de David López a una línia que el troba a faltar.