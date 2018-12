La defensa recupera l’autoestima

Després de començar la temporada amb un balanç decebedor de 19 gols encaixats en les 13 primeres jornades, el Barça ha recuperat l’estabilitat defensiva. Contra el Celta va sumar el quart enfrontament consecutiu mantenint la porteria a zero en partit de Lliga. Una dada que va de bracet amb el bon moment de forma de Gerard Piqué i Clément Lenglet, els dos centrals supervivents després de les lesions de Samuel Umtiti i Thomas Vermaelen.

L’equip ha sabut corregir una tendència perillosa i, amb les actuacions de Marc-André ter Stegen sota els pals, recuperar la confiança que havia perdut en l’aspecte defensiu. Certament, el Barça segueix rebent ocasions, i algunes de clares, però ni els rivals arriben tantes vegades ni el porter ha de fer tantes actuacions salvadores per enfrontament. Un treball en equip que, com explicava Jordi Alba, va “des del porter fins al davanter”, perquè “no encaixar és qüestió de tots”.

L’equip va fer un canvi de mentalitat al novembre, sobretot després del partit contra el Betis, que va acabar amb una golejada visitant (2-4) que també posava fi a la ratxa d’imbatibilitat del Camp Nou. Des d’aquell dia Valverde i el seu staff es van marcar com a objectiu corregir la tendència. “Deixar la porteria a zero és la manera més senzilla de guanyar perquè només necessites un gol”, resumia el Txingurri amb tota la lògica del món. “El que ens passava no era normal i ho hem solucionat treballant”, rematava Alba.

Més opcions al darrere

Encara que l’entrenador tragués una mica de ferro a la necessitat de mantenir sempre la porteria a zero i, en canvi, posés l’accent “en generar perill”, com va passar “en el primer temps” contra el Celta, el Txingurri agraïa que després de les festes de Nadal tingui més opcions per confeccionar la línia defensiva.

Amb Piqué i Lenglet en forma, i a l’espera que tornin els lesionats, l’arribada de Jeison Murillo -ahir encara no es podia estrenar perquè no s’ha obert el mercat d’hivern- ha de permetre-li fer rotacions a la posició de central, sobretot pensant en la Copa, que es disputa ininterrompudament entre setmana fins a mitjans de febrer.

Jordi Alba, indiscutible a la banda esquerra, tindrà minuts de descans amb l’arribada de Miranda, jugador del B que està en dinàmica del primer equip, sobretot a la Copa. Mentre que a la dreta també arribarà el reforç de Moussa Wague, que serà inscrit per poder jugar amb el primer equip al gener. El senegalès, convertit a l’estiu en el futbolista africà més jove que marca en un Mundial, tant pot jugar per la banda dreta com per l’esquerra.