La defensa fa reviscolar el Barça Lassa (88-54)

Poques hores abans que el Reial Madrid visiti el Palau Blaugrana per segona vegada en dues setmanes i mitja, el Barça Lassa va tancar una ratxa de cinc derrotes consecutives a l’Eurolliga i es va imposar a l’Estrella Roja (88-54). Tot i que les opcions de classificació són nul·les, la victòria li va permetre a l’equip blaugrana ajornar una setmana l’eliminació matemàtica. A més, el triomf l’allunya a dos partits del cuer de la classificació, l’Anadolu Efes.

El que Svetislav Pesic havia demanat, però, no era una victòria sinó una millora en el joc del seu equip que li permetés fer bo l’impuls de la Copa del Rei i seguir creixent. Tot i quedar-se lluny dels aspectes estadístics que el tècnic havia marcat com a objectius, el Barça Lassa va fer un partit molt sòlid en defensa i l’Estrella Roja tan sols va poder anotar 24 punts en una primera meitat que es va tancar amb un avantatge de 21 punts per als locals (45-24). El joc es va veure interromput durant onze minuts, el temps que van necessitar els operaris del Palau Blaugrana per canviar una de les cistelles, ja que Ante Tomic va trencar el taulell amb una espectacular esmaixada. La feina del pivot croat, que va acabar amb 16 punts, 6 rebots i 4 assistències, va ser molt sòlida.

Un parcial de 18-0 entre el final del segon quart i l’inici del tercer va acabar amb les opcions d’un conjunt serbi que va jugar desanimat, sense la passió que l’ha caracteritzat en els últims temps. El Barça Lassa no va trobar a faltar Rakim Sanders, Adam Hanga, Kevin Seraphin i Marc Garcia en un dia en què la seva concentració defensiva va ser molt bona. Pau Ribas, que va acabar amb 18 punts i 6 assistències, i Petteri Koponen, que va sumar 16 punts, van ser dos dels jugadors locals més destacats. Entre ells dos van anotar vuit triples d’onze intents.

Les 16 pilotes perdudes van ser un dels pocs aspectes estadístics en què l’equip blaugrana no va brillar. L’Estrella Roja, que va disposar de 16 tirs lliures, va aprofitar les faltes personals per reduir la diferència durant el tercer període (62-49), però la resposta del Barça Lassa a l’inici de l’últim quart va ser molt contundent.

La millor tecnologia

L’àrbitre principal del clàssic de demà, Benjamín Jiménez, portarà una minicàmera a la samarreta. La Lliga Endesa i Movistar+ utilitzaran la tecnologia de FirstVision per oferir un punt de vista diferent del joc.