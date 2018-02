La delegació noruega als Jocs d'Hivern demana per error 15.000 ous... quan en volia 1.500

Els Jocs Olímpics de Pyeongchang han deixat la primera anècdota. La delegació noruega va demanar 1.500 ous als organitzadors, per tenir-los llestos quan arribessin els seus cuiners a la vila olímpica, però en demanar-los utilitzant el traductor de Google van escriure malament la petició i quan van arribar se'n van trobar 15.000.

El cuiner Stale Johansen ha explicat al diari noruec 'Aftenposten' que l'equip ha pogut retornar els 13.500 ous sobrants. No està clar com es va produir l'error, però segons la BBC, podria ser un error topogràfic per la forma d'escriure els números en coreà.

OL-leiren bestilte 1500 egg gjennom å oversette via Google Translate. Men det slo feil. 15.000 ble levert på døra. Vi ønsker lykke til og håper at de norske gullhåpene er glade – veldig glade – i egg: 😁 pic.twitter.com/qaWVpq1Xgy — Trønder-Avisa (@tronderavisa) 3 de febrer de 2018

"Ha estat un zero addicional a les comandes, de 1.500 a 15.000", ha dit en una conferència de premsa a la ciutat sud-coreana de Pyeongchang aquest dijous el cap de la delegació escandinava. Noruega ha enviat 109 atletes a la ciutat coreana per competir en els Jocs d'Hivern.