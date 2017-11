Els veïns denuncien que el nou Camp Nou "no compleix la legalitat urbanística"

Les associacions de veïns de les Corts i Barcelona denuncien el "baix interès públic" del projecte del nou Camp Nou impulsat per la junta de Josep Maria Bartomeu i avalat pel consistori barceloní. "No es compleix la legalitat urbanística", sentencien sobre la iniciativa del Barça. El nou Camp Nou i el seu entorn "no generen cap aprofitament" ni "cap guany" per a la ciutat, diuen les associacions de veïns: "Un projecte que sota el pretext de l'ampliació de l'equipament esportiu aprofita per col·locar 30.000 nous m2 d'oficines i hotels". Aquesta és la principal queixa dels veïns, que consideren que no hi ha cap interès públic ni compensació per a la ciutat d'aquests metres destinats a usos comercials: part de la zona verda que es proposa en el nou projecte ja és pública.

"L'Ajuntament i el club han fet l'esforç amb un projecte que no pretén l'aprofitament d'anteriors projectes, com el de Barça 2000, però continua sent un projecte que no és beneficiós per a la ciutat", ha resumit la presidenta de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB), Ana Menéndez, que ha volgut deixar clar que les al·legacions presentades són una "esmena a la totalitat". "L'Ajuntament ha de fer un replantejament de tot el procés, ha de ser un projecte compartit per la ciutadania perquè és fonamental per a la ciutat", ha afegit. Tot i que s'han presentat les al·legacions, el consistori no està obligat a donar resposta ni fer cas de les peticions dels veïns.

Sense beneficis per a la ciutadania

Els veïns asseguren que no caldria la modificació del Pla general, i que si es fa és per facilitar la creació d'aquests 30.000 m2 per al club. Des de les associacions veïnals es queixen que el projecte "regala a la ciutat unes noves zones verdes sobreres, amb cap interès urbà". A més, asseguren que el procés participatiu ha sigut "mancat de temps i de transparència".

Segons l'assessor urbanístic de la FAVB, Ferran Navarro, el projecte no compleix "la legalitat urbanística". "La compensació no es fa amb terrenys del mateix promotor, sinó amb terrenys públics, i això legalment és inadmissible", ha argumentat Navarro, que titlla "d'engany" el fet de qualificar com a zones verdes àrees que no ho són. "És insultant per al ciutadà", ha dit l'assessor urbanístic. Els veïns lamenten sobretot que el carrer Joan XXIII s'hagi vist molt afectat pels canvis i esdevingui massa estret, amb la qual cosa es vegi afectada de retruc la mobilitat.

Navarro s'ha mostrat sorprès que algunes zones de l'Espai Barça s'hagin qualificat com a equipaments "de titularitat privada però d'ús públic", un fet ha explicat que és insòlit. La FAVB interpreta que la modificació del Pla general acordada entre el club i el consistori es fa perquè si no el nou Camp Nou no cabia en els terrenys actuals del Barça. A més dels 30.000 m2 destinats a oficines i un hotel que preveu el projecte, els veïns denuncien que també s'ha permès la creació de 61.000 m2 d'usos complementaris, la destinació dels quals no s'ha definit prou i que podrien usar-se en un futur per al que el club vulgui.

"Vam demanar un dictamen jurídic de la legalitat d'aquests canvis i no l'hem obtingut mai", ha dit la representant de les Corts, Adela Agelet, que ha qualificat el projecte d'"inadmissible".