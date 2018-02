Piqué riu l'últim sota la pluja en un derbi esbojarrat (1-1)

Gerard Piqué era el protagonista abans del derbi i serà el protagonista els pròxims dies. Un gol del central blaugrana ha evitat la primera derrota blaugrana a la Lliga i ha trencant el cor a un Espanyol que després de jugar 80 minuts a un gran nivell ha caigut al parany del defensa del Barça, que ha fet callar Cornellà-El Prat després del gol en un gest que aixecarà polseguera. Piqué, a més de ser un central magnífic, és un portaveu. I al futbol, els jugadors que saben representar sentiments, no tenen preu. Avui el barcelonisme encara estima més Piqué. I els blanc-i-blaus, Gerard.

La rivalitat sembla estar endormiscada als armaris, als calaixos, fins que esclata. I aquest 2018 la rivalitat s'ha tornat a viure amb intensitat amb tres partits jugats amb passió en què l'Espanyol ha plantat cara, amb orgull, però sense poder-se sentir guanyador. Quan semblava que un gran gol de Gerard Moreno provocaria la primera derrota en Lliga d'un Barça fluixot en una gespa carregada d'aigua, Piqué ha empatat, ho ha celebrat sense amagar-se, provocador, i ha fet seu tot el protagonisme. Gerard Moreno l'ha acabat caçant, en un duel simbòlic entre dos catalans que són molt més que jugadors: són aficionats i símbols. El partit ha acabat entre insults i recriminacions, amb Sergio García i Umtiti encarats.

I això que el partit ha començat tranquil. L'escenari no era precisament el millor. Una tarda freda, amb una pluja persistent, d'aquelles que no s'atura, que de mica en mica et fa entrar el fred fins als ossos. Una tarda ideal per quedar-se a casa, al sofà, amb una beguda calenta, mirant per televisió com els professionals es guanyen els calers sota la pluja. Malgrat tot, però, l'estadi ha presentat la millor entrada de la temporada, tot i que lluny d'omplir-se. Amb els fidels blanc-i-blaus encarant el partit amb una actitud difícil de millorar: animant els seus, xiulant Piqué, però sense atiar més el foc de les últimes setmanes. Sense els insults que sí que s'han sentit després del gol de Piqué.

L'Espanyol, amb un 4-2-3-1 defensiu, ha sortit amb la idea de fer cansar un Barça que s'ha encarregat de donar la primera sorpresa quan Valverde ha deixat Messi per primer cop a la banqueta. Una sorpresa que s'ha girat en contra dels visitants perquè, sense l'argentí, el Barça baixa a la terra i renuncia a la millor arma esportiva que s'ha vist mai en un terreny de joc. El calendari, però, no perdona i Valverde ha apostat descaradament per les rotacions fent descansar Alba, Rakitic i Roberto, amb un 4-3-3 que ha donat als visitants el control del joc, però sense fer patir gaire un Espanyol que s'ha estirat prou bé a la contra, amb la grapa de Jurado, Gerard Moreno i Leo Baptistão.

540x306 Cornellà-El Prat s'ha omplert de paraigües i impermeables per la pluja / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE Cornellà-El Prat s'ha omplert de paraigües i impermeables per la pluja / ALBERTO ESTÉVEZ / EFE

Coutinho, titular, s'ha associat amb Iniesta i Digne sense gaire sort, tot i que el brasiler ha tingut la millor ocasió blaugrana amb un xut a l'escaire que ha fet caure les gotes d'aigua dels pals de la porteria de Diego Sánchez. Un Barça que trencava la monotonia quan l'afició xiulava Piqué però que, com altres cops, anava cuinant a foc lent el partit mentre la pluja carregava de mica en mica una gespa on cada cop era més difícil guanyar.

Malgrat que la pilota era blaugrana, l'Espanyol ha anat reforçant les seves conviccions forçant pèrdues de pilota visitants i evitant que el Barça aconseguís trobar una sortida a un laberint defensiu blanc-i-blau en què Darder i Víctor Sánchez es feien un fart de cobrar impostos al tràfic de mercaderies blaugrana i tancaven la porta del peatge de l'Espanyol a un Barça metòdic però pla. Com si li fes mandra el clima i l'escenari.

No era fàcil, jugar aquest derbi. El Barça ha de posar a prova la seva fam cada tres o quatre dies. L'Espanyol, en canvi, tenia motius de sobres per estar endollat. Defensar el seu camp, intentar tornar el cop de la Copa, sumar punts per evitar ensurts a baix. Valverde, frustrat, no ha tingut més remei que canviar-ho tot i donar entrada, a la vegada, a Messi i Sergi Roberto. Fins llavors, Iniesta, massa sol, havia intentat donar escalfor als seus companys, perquè Coutinho encara es comporta com un alumne nou tímid, Paulinho no ha tingut pes en el joc i Alcácer, directament, no ha tocat la pilota. Sánchez Flores ha respost amb la carta de Sergio García, negant-se a acceptar el guió de ser sotmès pel ritme de Messi. I l'aposta li ha sortit bé quan al minut 20 Gerard Moreno, sempre murri, sempre llest, ha guanyat l'esquena a Piqué i ha rematat de cap una centrada precisament de Sergio García amb la qual ha batut Ter Stegen. L'Espanyol manava després de recuperar un servei de porteria de Ter Stegen, demostrava que té la capacitat de pensar ràpid quan les cames pateixen, penalitzava una errada defensiva blaugrana i feia esclatar la graderia.

Si normalment el Barça madura els partits per guanyar-los a la segona part, l'Espanyol de Sánchez Flores sembla haver trobat la forma de fer pagar els blaugrana amb la mateixa moneda, tal com ja va fer al partit d'anada de la Copa. Intens i concentrat, l'Espanyol ha aprofitat la seva oportunitat contra un Barça més petit que altres cops, malgrat que l'estructura era la mateixa. En duels directes, però, l'equip local ha posat la cama més fort, somiant en el primer triomf en Lliga a casa des de l'any 2007.

Piqué, però, ho ha evitat amb un gol de cap que ha fet esclatar l'estadi. El derbi, emotiu, boig i igualat, ha acabat amb l'Espanyol maleint al seu gran malson, un Piqué que ja els ha fet sis gols. I amb el Barça celebrant un empat que els permet seguir sense conèixer la derrota en Lliga, caminant amb pas ferm cap al títol, amb 22 jornades consecutives sense perdre. El Barça, sense jugar bé, ha evitat la derrota contra un gran Espanyol. Reflex de la realitat dels dos clubs: l'Espanyol, ni jugant a totes, pot donar per fet que derrotarà un Barça que no es rendeix mai.