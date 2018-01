Cillessen, colpejat per un objecte durant el derbi

La part dolenta del derbi va ser quan Jasper Cillessen, porter del Barça, va rebre l’impacte d’un objecte llançat des dela zona de la Graderia d’animació local. L’àrbitre però, no ho va fer constar en acte, com tampoc els insults rebuts per Gerard Piqué. El defensa central barceloní va ser insultat ja durant la primera part, quan va pujar a rematar, com a la segona, quan va acostar-se per veure com estava Cillessen. També es van escoltar insults contra la parella sentimental de Piqué, la cantant Shaquira. A més, l’acta tampoc va incloure els insults contra el Barça de bona part d’un estadi en que van aparèixer dues pancartes agraint la feina feta per Ernesto Valverde, tècnic del Barça, al club blanc-i-blau, tant com a jugador com a entrenador.

L’estadi de l’Espanyol, que va presentar la segona millor entrada de la temporada, per darrera del triomf per 1-0 contra l’Atlètic de Madrid, va viure també cert debat polític a les graderies, amb més banderes espanyoles que altres cops. Una petita part de l’afició local també va mostrar llaços gros abans de l’inici d’un partit que va acabar amb el primer triomf de l’Espanyol sobre el seu rival al RCDStadium. Al final del partit, l’afició local va demanar als jugadors que tornessin al terreny de joc per saludar, tal com va passar. Melendo va ser el jugador més sol·lictat per l’afició, després d’un gol que canvia el guió del partit de tornada de la Copa del Rei.

"Espero que a la tornada l'afició del Camp Nou no insulti ni tiri coses", ha dit Gerard Piqué en ser preguntat pels incidents.