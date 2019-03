Un derbi al Camp Nou ple de camins creuats

El Barça-Espanyol d’aquesta tarda al Camp Nou (16.15 h, BeIN LaLiga) és un derbi de camins creuats. Mentre que Ernesto Valverde i Jon Aspiazu va entrenar el conjunt blanc-i-blau entre el 2006 i el 2008, Joan Francesc Ferrer, Rubi, i Jaume Torras van començar a formar tàndem quan els dos van coincidir a l’equip tècnic del Barça la temporada 2013-2014. Rubi, ajudat pel seu segon i tot el seu cos tècnic de confiança, torna avui al feu blaugrana, l’estadi d’un club que va decidir abandonar el 2014 empès per les ganes de ser ell qui incideix i pren partida en el que passa damunt la gespa.

La manera d’entendre el futbol de Rubi, que amb 30 anys ja entrenava el Vilassar de Mar a Tercera Divisió, va seduir Tito Vilanova, que va voler incorporar l’actual tècnic blanc-i-blau l’estiu del 2012, però Rubi va preferir dirigir el Girona abans de fer de segon. Tito, que ja s’havia fixat en Rubi quan entrenava el Figueres el 2004, el va incorporar al seu projecte el juny del 2013 perquè entrés a formar part de l’equiptècnic amb un càrrec d’assistent -a la pràctica, una mena de tercer entrenador al costat de Jordi Roura-. La idea era que Rubi pogués explotar algunes de les seves principals virtuts, com treballar les jugades d’estratègia i analitzar els equips rivals.

Descrit per qui ha treballat amb ell com un entrenador “metòdic” i que dedica “moltes hores” a la seva feina, una altra de les virtuts que se li atribueixen a Rubi és la seva capacitat per generar connexióamb els seus jugadors. Des que va començar a entrenar el Vilassar de Mar a Tercera Divisió fa gairebé 20 anys, ha sabut conquistar els vestidors pels quals ha passat i guanyar-se l’aval dels futbolistes que ha dirigit: destaca per la seva habilitat de ser pròxim amb els jugadors i de cohesionar el grup. Després del Vilassar de Mar, va passar per altres clubs catalans com l’Hospitalet, el Sabadell, l’Espanyol B i el Girona, abans d’aterrar al Barça cridat per Tito.

Les circumstàncies, però, van canviar. Poc després que Rubi aterrés al Barça, Tito va haver de deixar el club que estimava per centrar-se en la lluita contra el càncer. Gerardo Tata Martino va ser l’escollit per fer-se càrrec de la banqueta blaugrana. Malgrat tenir un equip tècnic ja fet a Barcelona, el tècnic argentí va preferir arribar amb homes de la seva confiança, com el preparador físic Elvio Paolorroso i l’assistent Jorge Pautasso. Aquest canvi de rumb forçat a la banqueta blaugrana va deixar Rubi davant d’un escenari en què, malgrat ser designat com a assistent, a la pràctica va passar a tenir un rol molt més residual del que esperava i del que les seves inquietuds futbolístiques li feien exigir-se a si mateix.

El segon de Rubi, ex de La Masia

Després d’aquell curs al Barça, Rubi va fer les maletes i va dirigir equips com el Valladolid, el Llevant, l’Sporting de Gijón i l’Osca, abans d’aterrar a l’Espanyol aquesta temporada. En aquests destins l’ha acompanyat el seu segon, Jaume Torras, amb qui va coincidir al Barça, també citat per Tito Vilanova. Abans de treballar plegats a l’equip tècnic blaugrana, Rubi i Torras ja havien compartit vestidor com a jugadors al Manlleu. El segon de Rubi, a més, abans de la seva etapa com a futbolista al Manlleu, havia passat per La Masia entre el 1985 i el 1988, on va coincidir amb Tito (també amb Pep Guardiola, Jordi Roura i Aureli Altimira) i va començar a forjar-hi amistat.

Ara el tàndem Rubi-Torras torna al Camp Nou com a rival per jugar un derbi Barça-Espanyol contra la parella que formen Ernesto Valverde i Jon Aspiazu, que fa poc més d’una dècada van dirigir l’Espanyol. Un derbi ple de camins creuats i alimentat per una rivalitat entesa d’una manera sana des del punt de vista de les banquetes. En la trobada que Valverde i Rubi van mantenir ahir al migdia a la gespa del Camp Nou, es va poder veure la seva bona sintonia.

Abans d’aquesta trobada, en roda de premsa, el tècnic blaugrana va lloar el seu homòleg a l’Espanyol. “Tinc una gran consideració cap a Rubi i sé que prepara molt bé els partits. M’espero la millor versió de l’Espanyol. És un equip que vol tenir la pilota i que té jugadors perillosos, com Borja Iglesias, que crec que ha sigut un gran fitxatge aquesta temporada”, va afirmar Valverde. “No sé si Rubi farà alguna variació tàctica: si la fa, ja ens hi adaptarem, però no crec que canviïn molt respecte el que ens esperem”, va afegir el tècnic blaugrana.

Malgrat el respecte mutu entre Valverde i Rubi, l’extremeny també va recordar la importància de guanyar el derbi, perquè pot suposar una victòria clau per començar a rematar de manera definitiva la Lliga, ja que és el primer partit en una setmana en què hi ha en joc 9 punts a falta de 30 per al final del campionat. “Pot ser una setmana decisiva i la nostra intenció és no desviar-nos i sumar els tres punts contra l’Espanyol [avui], el Vila-real [dimarts] i l’Atlètic de Madrid [dissabte vinent]”, va dir Valverde.

“Si guanyem serà el dia més feliç”

Per la seva part, Rubi va apostar per un discurs públic ple de valentia per carregar d’ànims i optimisme els seus futbolistes: “Tenim un vestidor que sortirà al mil per mil, convençuts que podem guanyar. Hem treballat molt bé tota la setmana i tenim un pla per intentar guanyar. Al futbol pot passar de tot. Ens ho deixarem tot al camp per poder guanyar el partit”. El tècnic de l’Espanyol també va fer una confessió: “Si demà guanyem al Camp Nou, serà el dia més feliç de la meva vida professional.”