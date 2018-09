Un derbi català que promet rauxa

Segur que del Girona-Barça del 26 de gener a Miami (o a Montilivi) se’n parlarà molt (encara més), però abans, aquest vespre (20.45 h, Movistar Partidazo), els dos conjunts catalans es veuran les cares al Camp Nou. “Serà un partit disputat”, pronostica Ernesto Valverde sobre un matx en què els dos equips arriben amb una molt bona dinàmica: el Barça ha guanyat els quatre partits de Lliga que ha jugat fins ara, mentre que els d’Eusebio Sacristán es planten a Barcelona mirant cap a les posicions europees de la taula.

Al Barça són conscients del bon moment dels gironins (dues victòries, un empat i només una derrota, contra el Reial Madrid). “L’any passat van fer una bona campanya, tenen un bon bloc i afronten els partits sense complexos. Vindran al Camp Nou sabent que no hi tenen res a perdre. A més, al seu tècnic, a l’Eusebio, li agrada anar de cara en els partits”, recordava ahir en roda de premsa Valverde, sempre prudent. “Tenen un gran joc aeri gràcies als seus tres centrals i a Cristhian Stuani, que són uns grans rematadors. Amb Pablo Machín ja ho treballaven molt bé i ara, amb un nou entrenador, els patrons canvien i ho continuen fent bé amb noves variants. Ho hem estudiat i ho tenim en compte”.

Eusebio i el seu passat blaugrana

La pilota aturada és una arma que també ha recollit Eusebio, un entrenador que coneix la casa blaugrana de primera mà perquè va formar part de l’ staff tècnic del primer equip des del 2003 fins al 2008, al costat de Frank Rijkaard. Després va marxar una temporada al Celta de Vigo i va tornar al Barça per entrenar el filial entre el 2011 i el 2015. Amant del futbol de toc, ara intenta introduir el seu segell al Girona. Valverde no s’oblida del pas d’Eusebio per la casa blaugrana. “Ho hem tingut present a l’hora de preparar el partit. Ja ens hi vam enfrontar quan entrenava la Reial Societat la temporada passada. Ara, amb el Girona, està provant dos sistemes diferents. Els hem estudiat. Conèixer la casa segur que li dona algun avantatge i ho tenim en compte”.

L’any passat els de Valverde van derrotar els d’Eusebio 2-4 a Anoeta en un partit que va trencar una ratxa de set visites consecutives de Lliga al feu basc sense victòria. En el partit corresponent de la segona volta, Eusebio ja havia sigut destituït com a tècnic donostiarra.

Ara té el repte de treure alguna cosa positiva del Camp Nou en el segon any del conjunt gironí a la màxima categoria del futbol espanyol. El capità Àlex Granell ja ha avisat que l’enfrontament d’aquesta temporada no tindrà res a veure amb el del curs passat, en què els de Valverde els van escombrar després de golejar-los per 6-1 amb un hat trick de Luis Suárez, dos gols de Leo Messi i un de Philippe Coutinho.

Tots tres s’esperen avui d’inici en l’onze blaugrana. Ahir Valverde va recordar que, des del partit de Lliga de Campions de dimarts contra el PSV, han tingut marge per descansar una mica, però que avui obren una “setmana molt dura”. Després d’enfrontar-se al Girona, el Barça visitarà el Leganés dimecres i dissabte rebrà l’Athletic Club al Camp Nou. Tot fa pensar que contra l’equip d’Eusebio Coutinho continuarà de titular com a interior esquerre, just per darrere del trident que formen Leo Messi, Luis Suárez i Ousmane Dembélé, que ha marcat 15 gols en els primers sis partits oficials de la temporada.

La presència en l’onze de tots quatre garanteix molta producció ofensiva, però Valverde admet que, amb Coutinho d’interior, costa més equilibrar l’equip. “El perfil esquerre del camp és un lloc que coneix i on se sent bé. Està còmode d’interior esquerre o d’extrem, però també pot jugar a la dreta. Té un joc molt vertical, d’encarar i de jugar-se-la, i això ens condiciona una mica l’equilibri entre l’atac i la defensa”, va raonar l’entrenador basc.

En la segona temporada a la banqueta blaugrana, el Txingurri sembla haver abandonat el 4-4-2, que tant va utilitzar la temporada passada, per optar pel 4-3-3. “Ens col·loquem al camp segons les característiques dels nostres jugadors. Una cosa és com ataques i l’altra com t’organitzes en defensa. Ho farem sempre depenent dels jugadors que tinguem”, va argumentar Valverde. El tècnic basc també va lloar un Dembélé enratxat, perquè ha marcat cinc gols en els primers sis partits: “No em sorprèn el seu començament de temporada, perquè n’esperem molt i tots sabem el talent que té. Intentem treure-li partit a partit tot el seu potencial”. Amb la zona d’atac clara, els dubtes en l’onze blaugrana se centren al mig del camp -els recuperats Arthur i Denis Suárez han entrat en la convocatòria, mentre que Rafinha n’ha quedat fora- i a la defensa, on Lenglet i Semedo podrien substituir Umtiti i Sergi Roberto.

Pilotes enfora sobre el partit a Miami

D’altra banda, Valverde no vol ni sentir a parlar de tot l’enrenou generat al voltant de la possibilitat que el Girona-Barça del mes de gener es jugui a Miami. Una opció ara mateix complicada, perquè la Federació Espanyola de Futbol ha manifestat via carta a la Lliga que no aprova que el partit es jugui lluny de Montilivi. “El que és segur és que el partit es jugarà. On? Ja ho veurem, encara queda molt”, va sentenciar el tècnic basc.