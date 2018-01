Un derbi com els d’abans amb la Copa en joc

L’últim cop que l’Espanyol va eliminar el Barça de la Copa va ser un llunyà 1961. 57 anys després, l’equip blaugrana necessita aixecar l’1 a 0 del partit d’anada per arribar a unes semifinals de Copa on ja l’esperen el Leganés, el Sevilla i el València. L’últim classificat serà el guanyador d’un derbi barceloní (21.30 h / Gol Television i Telecinco) que ha aixecat passions, com solia passar abans, quan la rivalitat anava acompanyada de resultats més igualats. El Barça, però, no espera que s’ompli el Camp Nou, tot i que espera millorar les entrades dels partits anteriors de Copa contra el Celta i el Múrcia.

A l’anada, l’Espanyol va saber trencar una ratxa blaugrana de 29 partits seguits sense perdre, amb Diego López aturant un penal a Messi i Melendo marcant als 87 minuts el gol blanc-i-blau. Una setmana més tard, i després d’haver demostrant al camp del Betis que continua en forma (0-5), el Barça busca aixecar el marcador per deixar clar que la Copa és el seu territori preferit -ha guanyat 5 dels últims 10 títols- i, de passada, poder burxar un Espanyol que a diferència dels seus veïns, va caure del cel al purgatori després de ser golejat pel Sevilla a la Lliga el cap de setmana passat.

“Nosaltres tenim un resultat advers i ells tenen moltíssima il·lusió, serà un d’aquells partits amb tensió i amb gent una mica revolucionada, però un partit net. Aquí al Camp Nou es notarà que és un derbi i que ens hi estem jugant coses”, deia ahir Ernesto Valverde, un dels blaugranes amb passat a l’Espanyol. “La situació és adversa, però no és la primera vegada que estem amb un marcador en contra. En altres partits hem remuntat i amb menys marge de temps. Tenim el desavantatge al marcador, però l’avantatge del Camp Nou. Aquests partits ens motiven per treure el millor de nosaltres mateixos. El premi és molt llaminer, per entrar a la semifinal i deixar el partit perdut de l’anada en una anècdota”, va afegir Valverde, amb un posat tranquil i allunyat de polèmiques, ja que no va voler donar importància a unes declaracions de Leo Baptistão en què deia que calia aturar Messi com fos.

Valverde farà jugar de titular al centre de la defensa el francès Samuel Umtiti, a causa de la lesió del belga Thomas Vermaelen, que en té per a un parell de setmanes per una lesió muscular. Mascherano, doncs, segurament serà suplent en un dia especial, ja que serà el seu últim partit al Camp Nou. També serà el primer amb Coutinho i Yerry Mina a la convocatòria. El tècnic blaugrana té el dubte del capità Andrés Iniesta, que ja ha superat un problema muscular, tot i que per falta de ritme podria cedir el seu lloc inicialment a André Gomes. En atac, Messi i un Suárez que va ser suplent a l’RCD Stadium són titulars segur.

Quique mantindrà el mateix pla

A l’Espanyol els únics canvis possibles en l’onze seran de noms, però no de sistema. Quique Sánchez Flores intentarà posar sobre la gespa un pla de partit força semblant al que va plantejar a Cornellà. Abans de l’anada, va anticipar que volien resistir al primer temps per acabar arribant a la porteria al segon amb un altre tipus de jugadors. L’entrada de Baptistão li va resultar determinant per estirar l’equip, que va viure pràcticament sempre en camp propi al primer temps (només van fer una recuperació en terreny rival), amb un Moreno massa sol a l’hora d’atacar una defensa que el tenia controlat.

Fins al seu quart derbi a la banqueta de l’Espanyol, el tècnic madrileny no va trobar la tecla adequada que permetés als seus generar massa problemes al Barça. L’enfrontament més igualat fins a l’1-0 de l’anada havia sigut el 4-1 en el seu primer derbi. Aleshores, va plantejar un 4-4-2 amb Fuego i Diop al doble pivot que va resistir amb 1-0 fins al minut 67, quan els blaugranes acabarien de sentenciar el duel. L’entrada d’un desafortunat Roberto per la lesió de Diego López poc abans va resultar clau. En els dos enfrontaments següents el tècnic va mantenir el mateix sistema: en el segon, amb Fuego i Víctor Sánchez al mig, mentre que en el tercer va tornar a optar per l’asturià i Diop. El principal problema que va detectar, però, era que els blaugranes arribaven amb gran facilitat per les bandes, on Jurado, Piatti i Darder deixaven massa espais i patien quan els exigien els laterals rivals.

Al quart derbi, el sistema 4-1-4-1 va funcionar. El trivot físic al mig del camp permet als laterals pujar més i, alhora, no compromet tant homes com Granero o Darder, que, tot i estar pendents dels laterals, podien jugar més alliberats. Amb Fuego d’àncora, Víctor Sánchez i David López podien desplegar una pressió efectiva cap als centrals blaugranes i Busquets, que trobaven més problemes a l’hora d’atacar per dins -encara que al primer temps Messi va poder girar-se amb massa facilitat en diverses ocasions, tal com va reconèixer el mateix Quique-. “Els jugadors tenen moltes ganes de jugar, no tenen por escènica”, reivindica Quique, que aquest vespre repetirà la mateixa idea: resistir al primer temps i procurar, al segon, fer un gol que comprometi l’eliminatòria als de Valverde.

Dins del Barça, el partit s’ha preparat com els importants, amb jugadors com Piqué demanant el suport de l’afició per poder evitar que per primer cop en més de mig segle, sigui l’Espanyol qui acabi satisfet després d’una eliminatòria de Copa en què està en joc mantenir viu el somni de guanyar més d’un títol en la primera temporada de Valverde al Camp Nou. Una nit de rivalitats i d’homenatge a Mascherano, amb l’Espanyol enviant una delegació de 10 persones a la llotja blaugrana, conscients que és un partit que podria servir per canviar del tot les sensacions de la temporada. Per al Barça, en canvi, guanyar seria mantenir una normalitat que dura des de fa anys: seguir manant a la capital.