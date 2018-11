Un derbi de valents per seguir volant alt

L’un, l’Espanyol, és l’únic equip de la Lliga que compta tots els partits a casa com a victòries. L’altre, el Girona, és el conjunt que acumula més temps sense caure a domicili: més de 7 mesos. Tots dos reeditaran aquesta tarda (18.30 h, BeIN LaLiga) un nou derbi que segueix consolidant la seva rivalitat. Aquest cop, a més, amb els dos equips vivint un moment dolç i desitjant sumar de tres en tres per assaltar les posicions més altes de la classificació: l’Espanyol mira sense vergonya un Barça que té a tocar, a només tres punts, els mateixos que distancien el Girona del Madrid, l’equip que marca l’accés a les posicions europees.

Gairebé sense voler-ho, va ser l’equip gironí el curs passat el que va demostrar a Chen Yansheng que la proposta de Quique Sánchez Flores era l’errònia, i que calia un perfil diferent a la banqueta. La primera mostra, el partit a l’RCDE Stadium, en va ser un dels detonants: un solitari gol de Timor va portar els primers xiulets al recinte espanyolista contra la gestió d’un tècnic a qui van demanar per primer cop el càrrec de manera evident. El dirigent xinès era a la llotja aquell dia i en va prendre bona nota, si bé la destitució del tècnic no va arribar fins exactament una volta després. Dos dies abans que l’Espanyol trepitgés per primer cop Montilivi en un partit de Lliga, va destituir Quique i va designar David Gallego com el seu substitut interí. Amb menys de 48 hores, el tècnic de Súria va tocar les tecles suficients per capgirar l’ànim de l’equip i acabar la temporada de manera sensacional: 13 punts de 15 possibles.

La il·lusió blanc-i-blava

Ara l’Espanyol opta amb arguments futbolístics a convertir-se en l’equip revelació d’aquest curs. A favor seu té un aliat, la capacitat competitiva que li ha aportat Rubi. Amb el tècnic maresmenc ha tingut serioses opcions per guanyar tots els partits disputats. Com a local no hi ha qui l’aturi: València, Llevant, Eibar, Vila-real i Athletic ja han caigut al feu espanyolista; només un gol anotat per aquests cinc equips, per vuit dels blanc-i-blaus. Les derrotes de l’Alabès i el Madrid, i l’enfrontament d’ahir entre el Barça i l’Atlètic, permeten als de Rubi tenir una oportunitat d’or per esgarrapar punts a la gran majoria dels rivals a la zona alta. Aquest no és l’objectiu de la temporada, però sí el del dia dels espanyolistes, que no volen sortir d’aquestes posicions. Per al preparador blanc-i-blau, de fet, una bona actuació contra el Girona pot permetre a l’Espanyol arribar a les festes de Nadal en posicions europees. El càlcul és clar: si guanyen se situarien amb 24 punts, sis més que l’Eibar.

Al seu torn, el Girona arriba al derbi en el millor moment de la temporada, després d’haver sumat 8 dels últims 12 punts en joc i havent deixat la porteria a zero en tres de les últimes quatre jornades. La dinàmica actual, a més, ha coincidit amb una allau de baixes inexplicable que, en comptes d’afeblir el vestidor, l’ha fet més fort. Eusebio, que ha anat recuperant efectius al llarg d’aquestes setmanes -Granell i Juanpe-, també podrà comptar amb Stuani, però no amb Portu ni Douglas Luiz, que no han superat a temps els seus mals. Patrick Roberts, que ha participat amb nota durant l’absència del murcià, i Granell, que podria substituir Aleix Garcia al mig del camp, podrien ser les novetats de l’onze d’un Eusebio que ha convocat Valery, defensa del Peralada.

Per trobar l’última derrota blanc-i-vermella lluny de Montilivi cal remuntar-se al 8 d’abril a Anoeta, coincidint amb la tarda en què la permanència va ser una realitat. De fet, el Girona és l’únic equip de la Lliga que aquest curs no ha perdut en camp contrari, sumant nou punts dels 15 possibles. Per posar-ho en context, davant la seva afició n’ha sumat vuit dels 21 en joc. Entre les dates que ningú oblidarà hi ha les victòries a Vila-real i Mestalla, o el puntàs al Camp Nou. Als cinc partits invicte d’aquest curs, cal afegir-hi els tres últims de la temporada passada. En total, el Girona ha aconseguit quatre triomfs i quatre empats els últims vuit desplaçaments. O, cosa que és el mateix, 16 punts dels 24; el 67%. Cap altre equip ho iguala.

Stuani torna a Cornellà-El Prat

Els blanc-i-vermells, que ja saben què és somriure a Cornellà-El Prat, aconseguiran igualar dos registres si no en surten derrotats: la millor ratxa de partits sense perdre a Primera -cinc- i la millor sèrie seguida sense caure com a visitant en una mateixa temporada a l’elit -sis partits-. El gran nivell de Bounou, que amb 56 aturades és el segon porter més en forma de la Lliga rere Oier (58), del Llevant, i el retorn al sistema dels tres centrals, són les claus a què s’agafa Eusebio per construir una història que sembla no tenir sostre. I també als gols de Stuani, esclar, que tornarà a una alineació pràcticament de gala per viure un d’aquells partits que tothom somia jugar quan arriba a Primera, un derbi català bonic i especial que comptarà amb més de 300 aficionats del Girona, que vestirà de groc, a les graderies.