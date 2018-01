Santboiana i Barça enceten el 2018 amb derrota

Per poc, però no ha pogut ser. Els dos equips catalans de la Lliga Heineken de rugbi han estrenat el 2018 amb derrota. D'una banda, la Santboiana ha caigut contra el Chami a casa (23-28) mentre que el Barça ha perdut per la mínima en la visita a La Vila (22-21).

Dos partits emocionants i igualats que s'han resolt per petits detalls i que, almenys, deixen un punt de bonificació defensiva com a consol per l'esforç.

La Santboiana, tot i començar amb avantatge per la punteria d'Albert Millan en els cops de càstig, ha acabat cedint contra un Salvador més valent i letal en atac, que ha deixat el partit mig resolt amb tres marques consecutives. Al final, el degà ha pogut ajustar el marcador, però ja no ha tingut opcions de culminar la remuntada, víctima del cansament i d'un terreny de joc enfangat per l'abundant pluja que ha caigut aquesta a Sant Boi.

També ha estat a punt de donar la volta al marcador, el Barça, que ha arribat a tenir un desavantatge de 19-0 a La Vila Joiosa a l'inici del segon temps. Després, la màquina blaugrana ha començat a carburar i ha ajustat el marcador fins al 22-21 als darrers minuts.