El desig d’un futur millor i no tan llunyà

Punt final a la temporada. Moment de fer balanç i de mirar cap a l’any que comença aquesta setmana amb els tests al Yas Marina, on la presència de Robert Kubica amb Williams i l’estrena dels nous neumàtics seran el més interessant.

El 2017 té diverses lectures. N’hi ha que es van entusiasmar molt aviat, amb les primerenques victòries de Vettel que adreçaven Ferrari a esmenar les errades del passat, i que després han patit una certa frustració en veure com l’equip italià tornava a fallar sota la màxima pressió. D’altres van acreditar una excitació molt artificiosa amb una suposada emoció a les primeres curses que demostrava més la necessitat dels canvis dels nous gestors del certamen que no una fidel interpretació de la realitat (o una distorsió del concepte emoció, a saber si voluntàriament imposada o per falta de coneixements sobre la F1).

L’interès del campionat ha anat de menys a més, paradoxalment quan els habituals protagonistes dels últims temps, Hamilton i el Mercedes, han recuperat el to i la inspiració. Com més previsibles han sigut els resultats, més interessants han sigut les curses, per estrany que sembli. I quan tot ja estava dat i beneït, quan ja no hi havia pràcticament res en joc, ves per on, Ferrari ha recuperat una lluentor massa intermitent per al seu teòric potencial.

El 2018 serà un any de transició cap al futur radicalment diferent que diuen que portarà el 2021 amb la nova reglamentació de motors. Un horitzó massa llunyà per a una disciplina que ha quedat molt erosionada per la falta d’interès dels últims campionats, i per l’excessiva durada dels monopolis de Red Bull, i després de Mercedes. Una fita força distant per a una afició amb una passió massa laminada.

La pròxima temporada, la primera en molt de temps sense cap brasiler a la graella, no hi haurà tants canvis com alguns esperen. El focus d’interès tornarà a pivotar sobre tres puntals: el nivell de Mercedes, la recerca de la constància de Ferrari i la recuperació de Red Bull, supeditada al potencial del motor Renault. La marca del rombe també centrarà l’atenció, amb Sainz a l’equip oficial i Alonso fent servir aquest propulsor al McLaren, això sí, amb altres oques a ferrar, com la participació a Daytona i potser també a Le Mans.