Per dignitat, digueu no a Neymar

El Barça hauria de ser contundent amb el suposat desig de Neymar de tornar a Barcelona: la porta està tancada. L’assemblea de compromissaris podria ser una bona oportunitat per llançar aquest missatge contundent i per fugir de la sensació de tenir al davant un Barça que canvia de discurs cada dos per tres, com ha passat amb el Seient Lliure, per exemple. Tant hi fa si els jugadors veuen amb bons ulls retrobar-se amb el brasiler. El Barça no pot recuperar un jugador que se’n va anar de la manera com ho va fer, amb un representant i un entorn disposats a anar als jutjats contra el club, si calia. Cal demostrar dignitat, deixar clar que el Barça és més gran i que si algú se’n vol anar així, ja no hi pot tornar. I també cal deixar-ho clar per evitar ser una joguina en mans del pare de Neymar, que pot jugar amb un interès del Barça per acabar obtenint més diners del Madrid. Una operació que és el somni tant de Florentino com de Neymar pare.