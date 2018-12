Les diputacions catalanes donen suport a la candidatura olímpica Pirineus-Barcelona 2030

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, i el secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, s’han reunit aquest dimecres amb el director general adjunt del Comitè Olímpic Internacional (CIO), Pere Miró; trobada que també ha comptat amb la presència dels presidents de les diputacions de Girona, Miquel Noguer; Lleida, Rosa Maria Perelló; i Tarragona, Josep Poblet.

La reunió ha tingut lloc a la seu del COI (Lausana, Suïssa) i ha servit per manifestar el suport de les quatre diputacions catalanes a la Generalitat en la candidatura dels Jocs Olímpics i Paralímpics d’Hivern de l’any 2030. Els representants catalans també s’han reunit amb el president del Comitè, Thomas Bach.

Cal recordar que el passat mes de setembre el CIO va visitar diverses instal·lacions i infraestructures que podrien ser utilitzades durant aquest esdeveniment esportiu. D’aquesta visita, el Comitè Olímpic Internacional va emetre un dictamen favorable on es reconeixia que el territori compta amb les infraestructures necessàries per acollir la competició.

L’informe tècnic de Gilbert Felli, antic director executiu dels Jocs Olímpics, ressalta el gran potencial que tenen tant els Pirineus com Barcelona per acollir uns Jocs Olímpics d’Hivern, d’acord amb els nous criteris de sostenibilitat que s’ha marcat el Comitè per garantir tant la viabilitat com un llegat positiu en el territori.