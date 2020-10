¿Podem dir ja que Pedri ho té tot per ser el nou Iniesta?

Il·lusionem-nos. Farà 18 anys el mes que ve. Va als entrenaments en taxi. No havia viscut mai en una ciutat tan gran com Barcelona. La temporada passada jugava al Las Palmas, a Segona Divisió. No ha mamat ADN Barça. D'acord, encara és aviat per fer lectures grandiloqüents amb Pedri, però el futbol és il·lusió. De fet, és una de les poques que ens quedaran si la maleïda pandèmia ens torna a tancar a casa sine die. Per tant, permetem-nos la gosadia de comparar el canari amb Iniesta. O, si més no, de creure que ho té tot per homenatjar el llegat del manxec. La seva actuació contra el Juventus, obert a la banda esquerra contra un mundialista com Cuadrado, són paraules majors.

Adormit en terres italianes. Sergio Busquets ha pagat a Torí la seva mala actuació al clàssic. El vallesà acumula dues suplències seguides a la Champions, cosa que no passava des dels seus inicis com a futbolista. Amb Koeman, el migcentre del millor Barça de la història és carn de rotació, cosa que es pot arribar a entendre per una qüestió d'edat i desgast. Ara bé, si l'alternativa fiable ha de ser aquesta versió de Miralem Pjanic, que l'entrenador s'ho pensi dues vegades. El bosnià encara no ha agafat el to adequat per ser considerat indiscutible. Convindria que comencés a aplicar-se en un dibuix, el 4-2-3-1, que en teoria coneix a la perfecció.

Un senyor suplent. No fa soroll més que per donar indicacions als seus companys. I tornarà a la banqueta sense remugar un cop Marc-André ter Stegen estigui recuperat de la lesió al genoll. No obstant això, s'han de reconèixer els grans serveis que està oferint Neto Murara en aquest inici de curs. El porter brasiler va salvar el Barça d'un marcador més ampli al clàssic i ha transmès molta seguretat en tots els partits que ha disputat. Amb els peus està a anys llum del nivell del seu homòleg alemany, però també resol les situacions de pressió alta sense posar-se nerviós. Semblava impossible trobar un suplent a l'altura de Jasper Cillessen.

Un davanter de notable. 0 a 2 al camp del Juventus. Amb públic a les graderies, i amb un VAR a l'espanyola, possiblement hauria costat més que el Barça aconseguís un marcador tan positiu a l'estadi del campió italià. Els blaugranes han jugat millor i han tingut més ocasions que el seu rival, amb Griezmann per fi alliberat pel mig i Dembélé recordant, ni que sigui per instants, per què el club va pagar-ne més de 100 milions. Però cal posar de manifest que a Morata li han anul·lat tres gols per fora de joc. Un hat trick. El davanter madrileny és un jugador abonat al quasi. Per això no el van voler com a referència al Santiago Bernabéu.