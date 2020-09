Nairo Quintana desperta el fantasma del dopatge

El Tour més excepcional viscut des de fa temps ja ha acabat. Després que Tadej Pogacar, el protagonista indiscutible de l'edició d'enguany, toqués la glòria a París després de les 21 etapes disputades, el món del ciclisme ja mirava cap a Itàlia, on el 3 d'octubre començarà el Giro. Però, quan no feia ni 24 hores que els corredors havien arribat a l'esplanada de l'Arc de Triomf de la capital francesa, l'ombra del dopatge va tornar al món del ciclisme.

La Fiscalia francesa ha informat de l'obertura d'una investigació per un possible cas de dopatge en la prova disputada aquest any. Els investigats són l'equip Arkéa-Samsic, el seu ciclista Nairo Quintana i l'entorn més pròxim del colombià. La recerca se centra en les sospites que, des de l'equip, es va facilitar l'"administració i prescripció a un esportista, sense justificació mèdica, de substàncies o mètode prohibits en el marc d'una manifestació esportiva", així com en l'"ajuda a la utilització i incitació a l'ús de substàncies o mètode prohibit als esportistes" i "transport i tinença de substància o mètode prohibit per a ús d'un esportista sense justificació mèdica".

La inspecció va començar quan, entre les etapes 18 i 19 de la prova francesa, mentre Quintana i el seu equip descansaven en un hotel prop de Méribel, oficials de l'Oficina Central de Lluita contra Amenaces a l'Ambient i Salut Pública (OCLAESP) van registrar les habitacions del corredor, del seu germà i del seu cercle més pròxim, com a part d'una cerca preliminar. "La investigació se centrava només en un número molt limitat de ciclistes, així com al seu seguici pròxim, persones que no estan ocupades per l'equip", va matisar dimarts Emmanuel Hubert, director general de l'equip Arkéa-Samsic, en un comunicat.

Suport al corredor però agafen distància per si de cas

Tant Nairo Quintana, que va acabar dissetè a la general del Tour, com el seu germà Dayer van haver d'anar a declarar dilluns davant la Fiscalia. A més, la fiscal de Marsella, Dominique Laurens, ha confirmat a l'agència de notícies France Press que dues persones han estat detingudes de forma preventiva mentre es desenvolupa la investigació. Segons el mitjà francès Le Parisien es tractaria del metge personal de Quintana i d'un dels seus fisioterapeutes.

Hubert va voler desmarcar-se de la polèmica. "Òbviament fem costat als nostres ciclistes, però si resulta que al final de la recerca actual els elements confirmen la veracitat de les pràctiques de dopatge, l'equip es desvincularà immediatament de tals actes i prendrà sense esperar les mesures necessàries per posar fi als vincles que podrien unir-los amb mètodes inacceptables", va explicar el director general de l'equip.

El dopatge porta anys sent la pedra a la sabata del ciclisme. Múltiples casos han posat en dubte les praxis utilitzades per equips i corredors durant molt de temps. Ara, de nou, un altre nou exemple, amb la implicació de Nairo Quintana, guanyador del Giro d'Itàlia del 2014 i de la Volta d'Espanya del 2016, torna a despertar fantasmes del passat.