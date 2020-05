Duplantis i Lavillenie empaten en el duel de salt amb perxa al jardí

La Federació Internacional d’Atletisme ha trobat una manera ben curiosa d’enganxar els aficionats al salt amb perxa, amb una competició que ha enfrontat a distància el plusmarquista mundial Armand Duplantis, l’anterior home-rècord Renaud Lavillenie, i el guanyador dels últims Mundials, Sam Kendricks. A diferència de l’objectiu habitual de les competicions de salt amb perxa, que és veure qui aconsegueix el salt més alt, la prova, promocionada amb l’etiqueta #UltimateGardenClash, consistia en completar el màxim de salts superant un llistó a cinc metres, durant 30 minuts. El resultat final ha estat d’empat a 36 entre Lavillenie i Duplantis, en una nova demostració de l'emoció que s'esperava per aquests pròxims Jocs a Tòquio.

