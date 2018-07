L’efecte Neymar encara mou el mercat

Va ser la fitxa de dòmino que ho va desencadenar tot. Tot i que el mercat de fitxatges ja s’estava inflant des de feia uns quants estius, els 222 milions d’euros que el París Saint-Germain va pagar per fitxar Neymar continuen apareixent com el punt d’inici de cada traspàs. En l’últim any s’ha normalitzat que cada operació fregui els 100 milions d’euros -que l’hi diguin al Barça, que no va poder portar Dembélé i Coutinho per menys que això- i el mercat s’ha hagut de redefinir. I, enmig d’aquest procés de repensament econòmic, s’ha entrat a la recta final del mes de juliol sense que Florentino hagi fet una gran operació que posicioni el seu Madrid en una situació de poder. I ja fa cinc anys que els xecs més alts no surten del Bernabéu.

Cal anar a l’estiu del 2014 per trobar l’última gran despesa del Madrid en un fitxatge estrella. Un de galàctic. Florentino va pagar 75 milions d’euros per James Rodríguez, l’estrella colombiana del Mundial de Sud-àfrica. Ahir, en canvi, el president madridista presentava Vinicius Jr., “una de les grans esperances del futbol brasiler”. Gairebé un desconegut per al gran públic. Té 18 anys i fa un any que se sap que vestirà de blanc, però va allargar l’etapa al Flamingo per arribar més rodat a la lliga espanyola. El Madrid pagarà per ell uns 45 milions d’euros, convençut que “es convertirà en crac”. De fet, la posada en escena va reproduir els aires de grandesa de l’era Cristiano, Bale i James, però l’expectació va ser clarament menor, per molt que les graderies del Bernabéu estiguessin força plenes de compatriotes brasilers.

La qüestió és que sembla difícil que els de Vinicius, Odriozola i el porter ucraïnès Andriy Lunin siguin els únics moviments del Madrid en aquest mercat de fitxatges. “Tenim una gran plantilla i la reforçarem amb grans jugadors”, va dir a començaments de setmana el president durant la presentació del lateral dret de la Reial Societat. En aquesta carpeta de grans jugadors ja és segur que no hi serà Neymar, ja no només perquè fa una setmana que el Madrid va aclarir en un comunicat que no hi invertiria, sinó també perquè el jugador ha assegurat que no es mourà de París. “Hi continuaré, tinc contracte amb el PSG. Vaig anar a França per assumir nous reptes, per tenir coses noves i per buscar objectius. No ha canviat res al meu cap”, va comentar a FOX Sports de São Paulo.

Si no és Neymar, els desitjos d’una estrella a Madrid passen per Kylian Mbappé. El millor jugador jove del Mundial encaixa dins del perfil de fitxatge del conjunt blanc: jove, mediàtic i d’un perfil contracolpejador que s’ajusta a la perfecció en l’estil del Bernabéu. Però des de França no està clar que el PSG vulgui deixar-lo marxar. L’única porta que podria afavorir la seva sortida implica Neymar. Algunes veus han insinuat en l’últim trimestre que el brasiler, que va estar-se uns mesos lesionat en el tram decisiu del curs, no ha acabat de pair que li hagi sortit una competència tan forta en el protagonisme ofensiu de l’equip, i que demanarà indirectament a la directiva que es replantegi els lideratges esportius. Que Mbappé hagi sigut campió del món i protagonista a la final contra Croàcia no fa més que complicar l’equació d’ego a l’atac parisenc. De tota manera, sembla que la directiva qatariana no està disposada a deixar-lo escapar encara que hi pugui haver molts milions pel mig.

La compra de Mbappé encaixaria futbolísticament, encaixaria comercialment i encaixaria, també, en aquesta nova política del Madrid d’anar a buscar el talent emergent. El crac de futur, però que també pot anar rendint bé en el present. “El club treballa en la recerca de joves talents que ja són una realitat i que poden arribar a ser les grans estrelles del futbol. Vaig dir fa uns dies que aconseguiríem fitxar grans futbolistes, i és el que fem”, va deixar caure Florentino ahir al costat de Vinicius, a qui va presentar Ronaldo Nazário.

Les urgències per aclarir si els moviments del Madrid es limitaran a les presentacions fetes o si s’està preparant alguna altra gran operació tenen a veure amb el fet que el mercat de fitxatges a Anglaterra i a Itàlia es tancarà tres setmanes abans que el de la lliga espanyola. Els moviments de finals d’agost de la temporada passada van ser molt criticats per tècnics com Mourinho i Klopp, que consideraven que la competició quedava alterada si a la primera jornada t’enfrontaves amb un equip que veia modificada la seva plantilla dues o tres jornades després.

Les presses de la Premier

Per això, la Premier va modificar el procés d’alta dels jugadors i donarà per tancades les plantilles en la finestra d’estiu abans que arrenqui el campionat, el dia 9 d’agost. Els principals clubs anglesos, però, ja han fet moviments destacats, amb el Liverpool, que s’ha gastat gairebé 150 milions d’euros, al capdavant. Aquesta situació potser afecta Hazard, un altre dels jugadors que Rússia 2018 ha convertit en encara més desitjats pels grans clubs.

A Itàlia, el termini de fitxatges s’allargarà gairebé deu dies més i el mercat es tancarà el 17 d’agost. A banda de la Juve, el Nàpols també està movent el mercat per reconstruir un projecte que ha perdut el seu tècnic estrella, Maurizio Sarri.