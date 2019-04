L'Egara i el Polo es classifiquen per als quarts de final de l'EHL

L'Egara i el Polo s'han classificat per als quarts de final de la Copa d'Europa d'hoquei herba (EHL). El conjunt ratllat ho ha aconseguit gràcies a una espectacular actuació del seu porter, un estel·lar Quico Cortès que ha sigut capaç d'aturar quatre dels cinc xuts de penal 'shoot-out' del Saint Germain HC (1-1 i 1-2 a la tanda de penals). El conjunt terrassenc supera d'aquesta manera el KO16 que es disputa aquesta setmana a Eindhoven, i ja espera rival per a la ronda del KO8, la prèvia a la gran 'final four'. Vicenç Ruiz i Gerard Clapés han anotat els gols de l'Egara a la tanda de penals.

Durant el partit, David Aura ha marcat el 0-1. A l'inici del segon temps ha empatat el Saint Germain. A l'Egara l'acompanyarà a quarts un altre equip català, el Reial Club de Polo, que també ha guanyat el seu partit, en aquest cas contra el Royal Leopold HC (3-4). Els barcelonins també han patit de valent, si bé no han necessitat de temps afegit. Un gol de penal de Matias Rey a un minut pel final ha desequilibrat la balança pels de Carlos García Cuenca. El Polo ha començat manant amb un doblet d'Alex Reyne (0-2), però el Royal Leopold ha capgirat el marcador (3-2). Pocs segons abans del final del tercer quart, el Polo ha tornat a equilibrar el partit amb un gran xut de Borja de penal.

