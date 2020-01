El pas endavant de la Penya no evita una nova derrota

S’acumulen els problemes per al Joventut de Badalona. L’equip de Carles Duran va encaixar la desena derrota de la temporada a la Lliga Endesa contra un rival directe en la lluita per ser al play-off a finals de temporada, el San Pablo Burgos (92-89), en un partit en què els 34 punts de Klemen Prepelic no van servir per tornar a casa amb la victòria. No era un partit fàcil per a l’equip verd-i-negre, que va perdre poques hores abans un dels seus bases, el grec Nikos Zisis, que s’ha desvinculat de l’entitat badalonina per tornar a jugar al seu país. Amb les baixes de Shawn Dawson, Simon Birgander i Perrin Buford, la Penya va plantar cara durant tot el partit, però de nou va acabar penalitzada pels problemes defensius, especialment dins de la pintura, on el cubà Jasiel Rivero va fer molt de mal. Durant trams importants del partit, de fet, Duran va apostar pel planter, amb quatre jugadors de la casa junts a la pista al tercer quart.

Patint com ha patit per defensar el joc interior, la Penya va fer debutar el pivot serbi Oliver Stevic, que fa tot just una setmana era jugador precisament del San Pablo, equip que el va alliberar. Stevic va ajudar una mica per reforçar la defensa d’un equip més competitiu i sòlid que no pas en els últims partits fora de casa, tot i que el fons d’armari local va acabar decidint un partit en què un dels botxins va ser precisament el badaloní Ferran Bassas, jugador format al Sant Josep i el mateix Joventut. Sense Zisis, el jove base letó Zagars va tenir molts minuts, però el va superar la pressió. En canvi, el jove macedoni Nenad Dimitrijevic va ser el company d’aventures ideal de Prepelic amb 15 punts i 10 assistències. La defensa del San Pablo, castigada pels triples de l’eslovè durant el tercer i l’últim quart, va acabar posant dos homes per defensar-lo, i va deixar tot sol des de la línia de tres Albert Ventura, que no va poder encertar cap dels intents que va fer des de la distància. Ventura, de fet, ja porta tres partits sense encertar cap triple.

La Penya encadena sis derrotes en els últims set partits a la Lliga Endesa, just abans de rebre el Tofas turc en el tercer partit de la segona fase de grups de l’Eurocup aquest dimecres a l’Olímpic de Badalona.

La grip, protagonista

Després de reaccionar a la pista del Fenerbahçe, el Barça visita el Montakit Fuenlabrada (12.30 h) aspirant a guanyar un segon partit consecutiu que aconsegueixi allunyar els fantasmes del Palau Blaugrana. Abans del partit a Turquia, el Barça sumava quatre derrotes en cinc partits aquest 2020, cosa que havia generat crítiques a l’equip de Svetislav Pesic. A Fuenlabrada, Ádám Hanga serà baixa per grip, i això podria donar minuts en pista a l’argentí Leandro Bolmaro. Brandon Davies, que no havia jugat els últims partits, serà en terres madrilenyes amb un Barça que podria aconseguir el liderat en cas de derrota del Reial Madrid contra el Baskonia.

651x366 Eulis Báez, aler pivot del Baxi Manresa / Champions League Basketball Eulis Báez, aler pivot del Baxi Manresa / Champions League Basketball

El Baxi Manresa, per la seva banda, tot i perdre el partit europeu aquesta setmana a la pista del Türk Telekom, intentarà demostrar que ara mateix és un dels equips de moda de la competició, i buscarà guanyar per sisena jornada consecutiva. El Manresa, però, juga a Bilbao amb molts jugadors afectats encara per una passa de grip, com Dulkys, Kravish, Toolson, Mitrovic i Magarity. Pedro Martínez, de fet, no sabrà fins poc abans del partit (17 h) de quins jugadors disposa. Qui segur que no hi serà és Ryan Toolson, que arrossega una lesió al peu. Dulkys i Magarity no tenen febre però encara estan dèbils, segons ha informat el club. Nelson, per la seva banda, és dubte per una lesió al turmell. A la grip s’hi suma el fet de jugar contra un equip eufòric. Amb Àlex Mumbrú a la banqueta, el Bilbao Basket, que l’any passat era a Segona, s’ha classificat per jugar la fase final de la Copa del Rei gràcies al triomf a la pista del Barça en l’última jornada.