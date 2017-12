“A enderrocar les muralles de Dubrovnik”

Lluny de l’activitat turística que Dubrovnik (Croàcia) està acostumada a viure a l’estiu, durant els mesos més freds l’oferta cultural decau exponencialment i el VK Jug, l’equip de waterpolo de la ciutat, es converteix en el principal actiu dels habitants de la perla de l’Adriàtic, com és coneguda la ciutat emmurallada de la costa Dàlmata. Els carrers es converteixen en un oasi de tranquil·litat els dies de partit, i l’enrenou i el bullici, propis del nucli antic, es traslladen a la piscina de Gruz, la casa del Jug.

Avui el visitant a Gruz és, precisament, l’Atlètic Barceloneta (18.30 h), que hi arriba havent aconseguit la primera victòria davant l’OSC Budapest (12-6) en l’última jornada de la Lliga de Campions, després d’un empat i una derrota en els dos primers partits. Felipe Perrone, del Barceloneta i exjugador del Jug, reconeix que aquesta victòria els ha servit “per agafar aire després d’un inici difícil” i per creure que poden jugar “d’igual a igual contra qualsevol equip”, tenint en compte que el conjunt mariner és el setè dels vuit equips del seu grup pel que fa al pressupost.

A hores d’ara, Perrone és prudent i, per això, creu que no es poden “posar límits a Europa”, però l’hispanobrasiler també pensa que “guanyar el Jug seria un pas endavant en la competició”. Tot i que “enderrocar les muralles de Dubrovnik”, com diu, no és una tasca fàcil, l’Atlètic Barceloneta ja sap què és assaborir la victòria en terres croates, i és que el 2014, any en què els barcelonins van aixecar per primera vegada la Champions, ja van derrotar el Jug (8-9).

El Jug, l’emblema de la ciutat

Dubrovnik viu d’una manera especial el waterpolo; més que un esport, és una forma de vida. Diuen els veïns de la ciutat que fins i tot abans de caminar els nens i nenes ja aprenen a practicar aquest esport. És gairebé impossible trobar algú que no s’hagi posat mai el banyador i el casquet, ja sigui a nivell professional o amb els amics. L’esport de la pilota groga estén les seves arrels per tota la ciutat. Lluny del Jug i de la professionalitat, a Dubrovnik s’hi organitza anualment la Lliga Salvatge, la competició de waterpolo amateur més gran del món, en què cada platja té el seu propi equip i no competeixen per diners, sinó per una qüestió de prestigi.

No és estrany que els equips de la platja de Dance hagin sigut campions d’aquesta lliga en diverses ocasions. De fet, allà es va fundar el Jug. “A la premsa de Dubrovnik cada dia es parla del Jug, i pel carrer la gent et reconeix. El waterpolo a Croàcia és com el bàsquet a Espanya”, recorda Felipe Perrone de la seva etapa a Dubrovnik, on va coincidir amb Xavi García, un català nacionalitzat per Croàcia, que va guanyar l’or al passat Mundial de Budapest. El Xavi està vivint el que fa anys des de Barcelona veia amb “enveja sana”: el reconeixement professional i mediàtic de l’esport al qual dedica la seva vida.

Després de dos anys a Dubrovnik i havent acumulat un bagatge que actualment intenta transmetre als joves de la base, Perrone, ara amb els colors de l’Atlètic Barceloneta, torna a la piscina on va aconseguir tants èxits (8 títols de les 9 competicions que van disputar). L’hispanobrasiler descriu el partit com “un retrobament especial” amb tots els seus excompanys, però, sobretot, amb el Xavi, amb qui va forjar una gran amistat durant l’etapa al Jug, després de coincidir també al Barceloneta en etapes anteriors.

Si bé el Jug ja no té el mateix potencial que en temporades anteriors, per les baixes de jugadors importants, com el mateix Perrone o Josip Vrlic, que també s’ha incorporat a les files del conjunt mariner, s’espera “un partit molt intens amb un públic entregat als seus”, explica el Xavi, que afegeix que “l’Atlètic Barceloneta és un dels favorits per classificar-se per a la final a 8”.