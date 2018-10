L’enigmàtic i carismàtic propietari que va fer somiar Leicester

Per als seguidors de molts clubs anglesos, veure Vichai Srivaddhanaprabha marxant del King’s Power Stadium en el seu helicòpter no era més que una manera cridanera de demostrar la seva riquesa. Per als seguidors del Leicester City, en canvi, les visites del propietari tailandès, desaparegut dissabte, sempre van ser benvingudes. Vichai no era un propietari qualsevol, ja que tot i la seva riquesa era adorat per l’afició del club.

Posseïdor d’una de les fortunes més grans del seu país, era conegut per mantenir una relació força pròxima amb els seus aficionats, amb qui fa uns anys va celebrar el seu aniversari repartint dònuts, cervesa i bufandes. Mesos abans, havia donat un milió de lliures a l’Infermeria Reial de Leicester després d’haver cedit altes quantitats de diners a altres hospitals de la ciutat per tal d’invertir en la cura de nens malalts. El vincle amb la ciutat va anar més enllà del miracle esportiu que va obrar amb el Leicester, club que va comprar estant a Segona Divisió el 2010 -després de tres anys sent-ne el principal patrocinador- a canvi d’uns 45 milions d’euros i que va ser campió de la Premier League per primer cop en 132 anys d’existència.

“Li encantava viure al Regne Unit i estimava l’estil de vida que la seva enorme riquesa li podia proporcionar. Era un gran coneixedor de vins i adorava el joc i els cavalls. Sovint se’l veia amb la reialesa britànica, participant amb els seus fills en concursos de polo”, explica el corresponsal de la BBC al sud d’Àsia, Jonathan Head. “És difícil explicar amb paraules el que has significat per aquest club i per la ciutat. Sempre t’has preocupat per la comunitat i això mai s’oblidarà. Mai m’havia creuat amb algú tan treballador, amb tanta dedicació, passió i generositat. El 2011, quan em vas fitxar, em vas dir que seríem campions de lliga”, li va escriure el porter danès Kasper Schmeichel.

Una fortuna d’origen obscur

Fundador i CEO d’una companyia de duty free, una dècada abans de ser el segon home més ric de Tailàndia, el 2007, era un milionari anònim de cognom Raksriaksorn. Quan va engrandir la seva riquesa, se li va proporcionar un títol reial honorari: Vichai Srivaddhanaprabha. L’origen de la seva fortuna, però, no és del tot clar. Va fundar King Power el 1989 gràcies a les seves connexions amb la reialesa i l’elit política, que li van permetre obrir una botiga a l’aeroport internacional de Tailàndia, el primer establiment de caràcter privat permès pel govern en un lloc així d’estratègic. Vichai va aprofitar uns anys d’agitació política al país del sud-est asiàtic, on mantenia vincles amb Thaksin Shinawatra, el magnat de telecomunicacions, ex primer ministre i propietari únic del club de futbol del Manchester City, destituït per l’exèrcit el 2006. Vichai va arribar a intermediar en la reconciliació entre els militars. El seu negoci va continuar prosperant sota governs militars i civils de diverses índoles. El seu imperi es va expandir fins al turisme, l’aviació o el futbol, un sector que li va permetre ser conegut al món.