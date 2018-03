Una enquesta assegura que els espanyols voldrien que Rafa Nadal fos el seu cap

Per quart any consecutiu, els espanyols voldrien que Rafa Nadal fos el seu cap. Almenys, això és el que assegura una enquesta realitzada per Adecco a 2.300 espanyols d'entre 18 i 65 anys. D'entre els esportistes, el tenista manacorí s'ha imposat amb un 34,4% dels vots.

De fet, Nadal és el que ha obtingut millor percentatge de totes les categories possibles, superant l'actor Will Smith i l'empresari Amancio Ortega.

Rafa Nadal ha superat al futbolista Andrés Iniesta, que ha estat segon. Un 21,5% dels enquestats -que podien votar més d'una opció- s'han decantat per ell. L'any passat, el manxec també va ser segon, tot i que amb un percentatge lleugerament superior de vots. Igual que el 2017, el jugador de bàsquet Pau Gasol completa el podi amb un 21,2% dels vots.

Per darrera, i completant les deu primeres posicions, hi ha l'exseleccionador espanyol Vicente del Bosque (18,1%), el porter Iker Casillas (17%), la nedadora Mireia Belmonte, l'exgimnasta Almudena Cid (14,2%), el pilot Fernando Alonso (12,5%), l'entrenador Zinedine Zidane (11,7%) i el futbolista Leo Messi (11,4%).