Jenni Hermoso: "Els resultats són els que són perquè cada cop volem més"

5 de desembre del 2020. És una data que tant Jenni Hermoso (Madrid, 1990) com el Barça sempre tindran marcada al calendari. Aquell dissabte, la madrilenya es va convertir en la màxima golejadora històrica del Barça. 125 gols. Una xifra que reflecteix clarament el joc i l'agressivitat ofensiva de l'equip de Lluís Cortés. Aquest dimecres contra el PSV (17 h, Esport3 i BarçaTV) tornaran a ser necessaris els seus gols. Necessaris, però no urgents. Amb un marcador favorable d'1-4, les blaugranes tenen pràcticament assegurat el pas a vuitens de la Champions.

Ara que ja hi ha cert distanciament amb el partit d’anada, quina valoració en fas?

Crec que el balanç és molt positiu. Anar fora en el primer partit de Champions… És un equip que no coneixíem gaire però que en la seva lliga estan a dalt, i tenir un resultat tan inflat és un balanç positiu.

La diferencia de tres gols us dona molta tranquil·litat de cara a la tornada al Johan.

Per descomptat. Tu vas a jugar la tornada i saps que tens un resultat que et donarà una mica de marge, però sabem que la Champions és una de les competicions més boniques que hi ha. Hem d'anar a guanyar tots els partits, i és el que intentarem fer. Ens és igual el resultat d'allà, és un partit nou i nosaltres hem de jugar com ho estem fent.

El partit a Eindhoven va ser en el que més incòmodes se us ha vist en tota la temporada. Tens aquesta sensació?

És cert que ho hem comentat. Quan el rival ens pressiona una mica sempre es diu que potser hem de millorar, però potser també és que el rival fa les coses bé. Jo crec que vam jugar un partit molt seriós i correcte. Ens van marcar un gol, però és el que dic, estem mantenint la porteria a zero en pràcticament tots els partits, i això de cara a l'espectador pot semblar com que el Barça ha abaixat els braços, però al final traiem un 1-4. El joc continua sent el mateix i al final sí que hi ha detalls que has de millorar, però la línia a seguir és la mateixa.

No fa tants mesos que vau disputar la fase final de la Champions passada. Seguiu en la mateixa dinàmica?

En teníem moltes ganes, després d'haver-nos quedat amb aquest gust agredolç de l'últim partit. Et pots imaginar en altres situacions i ho veus molt a prop. Vam agafar el partit amb moltes ganes. A mi, personalment, la Champions m'encanta. És una competició superbonica i cal aprofitar tots els partits. Estem a setzens i era el primer partit, així que encara queden molts partits més per gaudir.

La jugadora del PSV Gio Carreras, a la prèvia al partit, va explicar que éreu clares candidates a guanyar la Champions. Us veieu així?

El Barça cada dia està jugant millor, té un estil de joc molt marcat. Això de cara a la gent de fora pot fer veure el Barça prop dels equips que sempre han estat a dalt a Europa. Crec que cadascuna de nosaltres ens ho hem de creure, perquè estem fent un treball molt bo, i espero que estar a la final de Champions es torni a repetir.

Aquesta temporada heu guanyat còmodament tots els partits de Lliga. ¿Anar guanyant solventment abans de la mitja part no us fa perdre la concentració?

Des de fora ens posen més aquesta pressió que la que ens posem nosaltres. Els resultats són molt inflats i qualsevol persona de fora pensarà que el Barça surt a guanyar de manera inflada. És molt difícil guanyar i amb tants gols. Les jugadores hem d'estar concentrades i nosaltres som molt ambicioses. Si els resultats són els que són en tenim la culpa, perquè cada cop volem més.

¿L'ambició de guanyar i l’estil de joc són la pedra angular de l’equip?

Sempre. Cada partit ens servirà per al següent. Si no t'esforces en partits en què potser tu creus que pots permetre't anar una mica amb el pistó abaixat, en el futur et repercutirà. Cada cop que fem un gol intentem anar a buscar el següent. Intentem fer el mateix treball en tots els partits. Marcar gols se'ns està donant bé i volem que el treball de l'equip es vegi reflectit en els resultats.

125 gols com a blaugrana. Ets la jugadora que més gols ha marcat amb la samarreta del Barça en tota la història. Com et sents?

És una sensació molt bonica, perquè he entrat en la història d'un club que és un dels millors del món. També tinc clar que els rècords són per batre'ls. Avui soc aquí, però demà hi serà una altra, així que continuo gaudint del moment. Marcar tants gols és una cosa molt bonica i difícil, així que sobretot vull aprofitar el moment perquè no saps el que passarà.

¿L’estil que desplega l’equip també t’ajuda de cara a porteria?

Ara mateix tenim un equip molt agressiu i que genera moltes ocasions. Jugar de davantera al Barça et permet estar més prop de l'àrea i poder crear aquestes ocasions. És obvi que has de saber on posar-te i trobar el lloc. Sempre he dit que l'estil del Barça s'assembla molt al que vull jugar i m'hi estic trobant bé.

Alexia també està a punt de batre el rècord que tu ja has batut de Sonia Bermúdez. Això és una clara representació que a l’equip no només hi ha una golejadora.

Per descomptat. S'està veient que no hi ha només una golejadora, sinó que són un munt. Alexia juga de migcampista i és golejadora. Qualsevol en aquest equip té un rol que sap que és important. Al final són moltíssims partits, i no sempre ho jugaràs tot. Cadascuna sap que aquest any és complicat, és diferent, i cadascuna té molt clar el rol que té i intenta donar el màxim en cada partit que juga.