Liz Andrews: "Les classes de fitness en línia aporten flexibilitat i varietat"

El sector del fitness s'ha vist obligat a reinventar-se per combatre el confinament provocat per la crisi sanitària del coronavirus, però moltes empreses han reaccionat ràpidament oferint classes en línia. Una d'elles és Urban Sports Club.

Com us heu adaptat a la situació actual?

En aquest moment quedar-se a casa és de vital importància, i amb l'objectiu de motivar els nostres socis a mantenir una vida activa i d'ajudar els nostres centres associats a mantenir els seus negocis durant aquest període vam crear una plataforma per oferir classes en línia en directe. El servei, creat en col·laboració amb Fitogram, ofereix classes dirigides per professionals que garanteixen pràctiques correctes, segures i diverses. D'aquesta manera els nostres usuaris es poden mantenir actius amb els seus instructors i centres favorits.

Quines activitats es poden seguir fent des de casa?

Estem creixent molt ràpidament i comptem ja amb centenars de centres que ofereixen milers d'activitats diferents cada setmana. Les classes amb més acollida són entrenaments de hiit, ja que van bé per activar-se, ioga o pilates per estirar i treballar diferents parts del cos, entrenament funcional, dansa i meditació, que ajuda a desconnectar.

La plataforma en línia que heu posat en marxa s'ha llançat en tan sols un parell de setmanes. ¿Ja estava preparada i s'ha adaptat o s'ha implementat en aquest temps?

Estava prevista, però es pretenia desenvolupar en el futur. A mesura que vèiem com els països a Europa en els quals estem presents es veien afectats pel covid-19, vam decidir focalitzar tots els nostres esforços i llançar aquesta plataforma com més aviat millor per poder oferir als nostres socis una manera de mantenir el seu estil de vida actiu juntament amb els seus instructors favorits, i que oferís una solució als nostres centres associats per mantenir els centres actius.

Quina ha sigut la resposta dels usuaris?

La resposta està sent molt positiva i els nostres socis actius continuen augmentant dia a dia. Veiem que hi ha una involucració amb la nostra campanya #ActiveTogether, a través de la qual fem una crida a la solidaritat animant els socis a mantenir-se actius des de casa. Quan els usuaris accedeixen a les classes en línia en directe, fan un check-in que s'abona al centre. A més, donarem el 80% dels ingressos de les subscripcions dels nostres usuaris als centres durant aquest període de confinament.

¿Heu creat tarifes especials o els usuaris continuen pagant les mateixes quotes?

Els usuaris continuen pagant les mateixes quotes amb l'objectiu de donar suport als seus centres i instructors favorits mentre gaudeixen d'una gran varietat de classes en línia en directe de la mà de professionals que supervisen aquests entrenaments, de manera que l'instructor els pot ajudar pràcticament de la mateixa manera que ho fa en un estudi, garantint així les pràctiques correctes i segures. Vull donar les gràcies a tots els usuaris i col·laboradors que ja ens estan donant suport amb aquesta iniciativa.

¿Des d'on fan les classes els monitors?

Els monitors fan les classes en línia en directe des de casa, en la seva gran majoria.

Com afectarà aquesta crisi el món del fitness?

Com que es trigarà uns mesos a tornar a la normalitat d'abans del confinament, cal intentar adaptar l'activitat a altres canals, com l'online. Tancar els centres ha sigut una mesura necessària per frenar l'expansió del covid-19, i afecta tota la indústria del fitness, però estic segura que ens en recuperarem. Els centres ja estan començant a sol·licitar mesures al govern per regular els lloguers tant d'aquestes setmanes com de les futures, ja que al principi sabem que hi haurà limitacions d'aforament i caldrà estar preparats.

¿Heu fet una previsió o estimació de les pèrdues econòmiques que es poden produir?

És una cosa que tots els negocis estem fent per garantir la supervivència i poder prendre mesures.

¿Teniu por que es pugui produir un canvi d'hàbits i que la gent prefereixi fer exercici a casa quan acabi el confinament?

Creiem que l'ideal és que cada persona triï el tipus d'entrenament que vulgui practicar en tot moment. Nosaltres podem cobrir totes aquestes possibilitats facilitant que la gent mantingui els seus hàbits saludables. Les classes de fitness en línia en directe aporten flexibilitat i varietat. A poc a poc s'aniran combinant amb entrenament outdoor, en estudis o en gimnasos a mesura que es vagin adaptant les mesures de seguretat.