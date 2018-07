L’equador del mandat de Bartomeu

Si es pregunta a l’entorn de Josep Maria Bartomeu, la resposta és que el mandat s’acabarà el 2021. Però si es trasllada la pregunta a alguns directius o executius, la resposta no és tan clara. Avui, que es compleixen tres anys de les eleccions al Barça -per tant, en queden tres fins als teòrics nous comicis-, ja es comença a pensar, encara que sigui en cercles interns, com serà l’executiu blaugrana del futur. Una directiva en què no podrà presentar-se Bartomeu, per la limitació de mandats, i en què està previst que el president esculli un candidat continuista per seguir, de manera imminent o d’aquí tres anys, la mateixa política que la junta actual.

“Això és futbol. La pilota mana, com sempre. Però si no passa res d’estrany, no hi ha previst d’acabar el mandat abans d’hora”, coincideixen a dir dues persones des dels despatxos nobles del Camp Nou. “Tot just som a l’equador del mandat, a la meitat de l’execució del pla estratègic del club. Plegar ara seria deixar la feina a mitges”, afegeixen les fonts oficials quan es pregunta sobre un possible escenari electoral. Tampoc entre l’oposició, que ha sigut molt silenciosa aquests tres anys, hi ha la sensació que es cridarà els socis a les urnes en breu. Ara bé, una cosa és la voluntat dels gestors del club, i l’altra, ben diferent, que arribi una crisi institucional o esportiva -similar a la que va passar el gener del 2015- que forci Bartomeu a avançar els comicis.

Encara que només han passat tres anys, les fonts consultades asseguren que s’està notant un desgast entre els membres de la junta directiva. Alguns no han encaixat gaire el model que va instaurar Bartomeu poc després de guanyar les eleccions, en què alguns executius com el CEO, Òscar Grau, passen a tenir més pes i prenen les principals decisions. Això ha anat en detriment de la importància dels directius, ja que algunes reunions de junta han acabat convertint-se en espais per donar validesa als acords que ja s’havien pres amb anterioritat. Un formalisme.

Amb el pas del temps s’ha trencat la sensació d’unitat que hi havia el 2015. A més, Bartomeu ha perdut tres figures de pes. La vicepresidenta econòmica, Susana Monje, deixava el càrrec el 2016 per motius personals. L’1 d’octubre dimitia el vicepresident institucional, Carles Vilarrubí, en desavinences per la posició del club el dia del referèndum. L’últim ha sigut Manel Arroyo, vicepresident de màrqueting, per qüestions laborals. A més, també va plegar el directiu Jordi Monés per desavinences per l’1-O, i el directiu Ramon Pont, per motius personals.

Exceptuant Ramon Pont, que va cedir el càrrec al seu germà Josep, la resta de vacants encara no s’han cobert. De fet, s’esperava que Bartomeu -segons els estatuts, el president és l’únic que té potestat per fer els nomenaments- anunciés els canvis a l’última junta directiva de dilluns, tot i que finalment ha posposat la decisió fins després de l’estiu. El president havia insistit en la necessitat d’incorporar la figura de la dona a la directiva, i per això es preveu que, de les tres altes, dues siguin dones. Les incorporacions es farien abans de l’assemblea de compromissaris -que generalment es fa a l’octubre-, òrgan que les ha de ratificar. La gran pregunta que es formula a l’entorn barcelonista és el de saber qui serà el candidat continuista.

Des de la directiva, un dels noms que s’havien postulat era el de Jordi Cardoner, però el vicepresident primer -que sosté que no ha pensat en el tema- no té el suport de la majoria de directius. Fora de la junta han aparegut dos noms a les travesses. Un és el de Jordi Roche, expresident de la Federació Catalana de Futbol, però el seu entorn ha descartat que tingui intenció de vincular-se al Barça, almenys a curt termini. Un altre dels noms que s’haurien posat sobre la taula és el de Javier Faus, exvicepresident econòmic entre el 2010 i el 2015. Aquest és un tema que no s’ha tractat en junta i que porta personalment Josep Maria Bartomeu. Segons l’entorn del president, la decisió encara no està presa. L’opció continuista és especialment important en l’àmbit econòmic: com que el mandat actual acabarà amb beneficis, el candidat que segueixi la feina de l’actual directiva no haurà d’avalar al voltant de 135 milions d’euros, l’equivalent al 15% del pressupost, que supera els 900 milions.

També a l’oposició s’ha mogut fitxa per evitar que un eventual avançament els agafi desprevinguts. Per ara, l’únic que ha fet oficial que serà candidat és Víctor Font, que concorreria a les seves primeres eleccions. En canvi, cap dels candidats que va rivalitzar amb Bartomeu han fet encara el pas, almenys de manera formal. Dels tres, l’únic que té clar que es presentarà és Toni Freixa. Agustí Benedito decidirà, quan es convoquin, quin paper juga en els comicis. Una opinió molt similar a la de l’expresident Joan Laporta.

Toni Freixa

SERÀ CANDIDAT

Exdirectiu amb Laporta, Rosell i Bartomeu, va ser candidat el 2015. Des de llavors ha ampliat el grup de treball i ha seguit preparant un programa de cara als pròxims comicis, siguin quan siguin. De fet, el 2015 ja es va presentar amb l’objectiu de donar-se a conèixer als socis i agafar experiència per a la segona oportunitat.

Agustí Benedito

INTERROGANT

Candidat el 2010 i el 2015, i promotor del vot de censura el 2017, Benedito no té clar quin paper jugarà a les pròximes eleccions, siguin quan siguin. El seu entorn sosté que serà present als comicis, però no assegura que ho faci com a cap de llista. En cas que encapçalés una candidatura, mantindria el mateix equip.

Joan Laporta

INTERROGANT

President del Barça entre el 2003 i el 2010, Laporta es va tornar a presentar el 2015, però no va poder derrotar la candidatura de Bartomeu. Aleshores va deixar oberta la possibilitat de tornar-se a presentar i, tot i que es reuneix de tant en tant amb el seu equip, no prendrà una decisió fins que es convoquin eleccions.

Víctor Font

SERÀ CANDIDAT

L’empresari s’havia de presentar el 2015, però no va tenir temps de preparar l’equip. El juny va anunciar que sí que concorrerà a les pròximes eleccions. Per ara està formant el seu equip de treball i té previst iniciar actes de presentació arreu del territori els pròxims mesos, ja que és un desconegut per bona part de la massa social del Barça.