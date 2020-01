L’equip que farà jugar el Madrid en unes pistes

“Preferim perdre diners que jugar a l’Helmántico. Tenim unes idees i no ens vendrem”, diu Miguel Ángel Sandoval, el president de l’Unionistas de Salamanca, rival del Reial Madrid a la Copa del Rei. Per primer cop en la història del futbol espanyol, un club d’accionaritat popular ha debutat a la competició. I ho ha fet amb èxit, ja que va eliminar el Deportivo de la Corunya i ara es veurà les cares amb el gegant madridista. Un duel de Copa que ha posat a prova els ideals d’aquest club. I, de moment, ha demostrat que són ideals ferms.

El 2013, després d’anys de mala gestió, la Unión Deportiva Salamanca, un històric del futbol espanyol, va fer fallida econòmica. El funeral va donar pas a un divorci, ja que l’afició va debatre què calia fer. “Havíem vist com a Anglaterra molts aficionats, farts d’aquest futbol-negoci sense ànima, havien creat els seus propis clubs. El Wimbledon ho va fer, per exemple. Quan un empresari es va endur el seu equip de Londres a Milton Keynes, ells van fundar l’AFC Wimbledon, club en què els socis són els propietaris i ho voten tot de manera assembleària”, explica Sandoval. Centenars d’aficionats van decidir impulsar un club nou a la ciutat, i així va néixer l’Unionistas, club batejat amb aquest nom per “retre un homenatge a la vella Unión, per recordar que va existir aquell club, però deixant clar que ja no existeix i que d’Unión només n’hi ha una, aquella”, recorda.

I ho especifica, ja que els mateixos mesos va sorgir un altre club a la ciutat, el Salmantino. Amb els diners de dos empresaris mexicans, Manuel Lovato i Ulises Zurita, aquest club va ocupar la plaça del filial de la vella UD Salamanca i va debutar a Tercera Divisió. A més, aquest grup empresarial va comprar els símbols de la vella Unión i l’estadi Helmántico, situat al terme municipal de Villares de la Reina. El divorci estava servit. L’Unionistas, que es va inscriure a regional, va començar a jugar a les pistes d’atletisme de just al costat de l’Helmántico, a tot just 70 metres. Instal·lant graderies provisionals, Salamanca va passar a tenir dos equips, que van trobar-se a Tercera Divisió ara fa dos anys, una temporada en què els dos van pujar a Segona B alhora, categoria en la qual juguen ara. Malgrat que el Salmantino té més diners i socis, uns 5.000, l’any passat va empatar els dos partits amb un Unionistas que ha arribat als 2.600 socis. “Nosaltres no juguem a l’Helmántico. No ens hi volen. Però tampoc hi volem anar, ja que ens indigna que es facin passar per la Unión Deportiva Salamanca de sempre. No, no ho són”, diu Sandoval. “Casa nostra són les pistes, on vam jugar partits de regional, on ens hem fet grans. Si anéssim a jugar en un estadi més gran guanyaríem més diners, però preferíem fer créixer les graderies per un cop”, afegeix.

Davant 4.000 persones

El club ha rebut pressions per jugar contra el Madrid a l’Helmántico o en escenaris diferents, com Zamora. “Ens han proposat jugar al Bernabéu i compartir la taquilla. Però finalment es va optar per instal·lar més graderies i jugar a les nostres pistes. Però l’Ajuntament de Villares de la Reina diu que no hi ha temps per instal·lar aquestes graderies. Així que jugarem on ho hem fet sempre, amb les graderies de sempre”, afegeix el president, que recorda que “tot es decideix en assemblea de socis”. “Hi havia gent que em trucava, pensant que com a president jo podria decidir. No han entès com funcionem nosaltres”, diu satisfet.

🆕 COMUNICADO OFICIAL | El partido ante el @realmadrid se jugará en Las Pistas y sin gradas supletorias:



👉🏼 https://t.co/NpFxX7VULR pic.twitter.com/pRHr8wMzja — Unionistas de Salamanca CF (@UnionistasCF) January 18, 2020

L’Unionistas doncs, aconseguirà que el totpoderós Reial Madrid jugui en unes pistes d’atletisme davant poc més de 4.000 persones. Demà es farà una prova per veure si es poden ampliar les graderies a última hora, però, passi el que passi, el partit es jugarà en unes pistes convertides en la llar d’un club amb ideals.