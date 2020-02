Fer un esforç col·lectiu per superar l’absència de Stuani

Imaginar una vida sense Stuani a Girona provoca malsons. El davanter, que ha entrat de ple en el top ten de màxims golejadors històrics de l’entitat, està sancionat i serà baixa per al partit contra la Ponferradina (18.15 hores, Movistar LaLiga), en què els gironins s’hauran de treure del damunt la llosa que els acompanya quan no disposen de la seva gran estrella. Perquè no guanyen sense ell des del 3 de novembre del 2018. En tot aquest temps, l’uruguaià s’ha perdut 8 partits. El balanç? 2 empats i 6 derrotes, la foscor absoluta. “Sabem que és una referència, però estem capacitats per suplir-lo”, assegura Pep Lluís Martí, que tampoc pot comptar amb Jonathan Soriano, lesionat. L’alternativa serà situar Brandon Thomas o Àlex Gallar com a nou de referència, i Carlos Martínez, del filial, té tots els números de ser a la banqueta.

El Girona passa pel seu segon millor moment de la temporada i encadena quatre jornades sense perdre (el sostre són set setmanes), en què ha sumat 8 dels 12 punts en joc i s’ha refermat en el cinquè lloc a sis punts de l’ascens. “La lluita i el fet d’anar sempre a totes forma part de la nostra identitat i això no ho podem perdre. Fa molts anys que els jugadors ho estan demostrant a Montilivi. Som conscients que els partits no s’acaben fins que l’àrbitre xiula”, afegeix el balear, que recupera Gumbau i va parlar sobre la possibilitat que el València, que té un permís addicional per fitxar, pagui la clàusula de rescissió del central canari Juanpe, valorada en 6,5 milions d’euros. “Diu molt de la bona feina que es fa a Girona que els nostres jugadors cridin l’atenció dels grans clubs. Però tenim clar què vol el futbolista: és un dels importants, està amb nosaltres i ens donarà moltes coses d’aquí a final de temporada”.