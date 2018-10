Anglaterra trenca el somriure de Luis Enrique amb polèmica (2-3)

Anglaterra ha aplicat un autèntic correctiu (2-3) a l'Espanya d'un Luis Enrique a qui ha esborrat el seu somriure. L'asturià ha patit la primera derrota com a seleccionador en el seu quart partit, un entrebanc amb polèmica, ja que l'àrbitre hauria d'haver xiulat penal i expulsat a Pickford per una clara acció al segon temps amb 1-3 al marcador quan faltava mitja hora de joc.

El partit ha tingut dues cares molt diferents. El primer temps ha estat una autèntica exhibició dels anglesos, que han fet sang dels dubtes i debilitats de la defensa espanyola amb un joc de transicions excel·lent. Atacant els espais a l'esquena de l'última línia amb velocitat, el conjunt de Gareth Southgate ha fet sang d'Espanya, a qui ha anotat un gol cada quart d'hora.

Al minut 16, Sterling ha definit amb una poderosa i col·locada rematada un excel·lent contraatac assistit per Rashford. Els anglesos estaven generant força problemes, sobretot en la construcció del joc d'una Espanya que ha patit cada cop que havia de recuperar la posició. Poc abans de la mitja hora de joc, Kane s'ha inventat el 0-2. El davanter del Tottenham ha rebut una pilotada llarguíssima del seu porter, Pickford, i després de rebre d'esquenes a porteria, ha maniobrat per desfer-se de dos defenses, ha aguantat el temps just i s'ha girat per assistir un Rashford que ha aparegut per sorpresa en carrera.

Era igual si Espanya defensava amb dos, tres o quatre jugadors cada acció. El patiment estava assegurat perquè quan Anglaterra ha olorat sang feia autèntica por per la seva verticalitat i empenta. En atac, ni Asensio, Rodrigo ni Aspas han estat capaços de transmetre suficient amenaça per una defensa, l'anglesa, sempre segura. Tot i uns avisos inicials, la resta del primer temps no han sabut trobar la manera d'inquietar al seu rival. El tercer ha arribat després d'una gran passada picada de Barkley al cor de l'àrea per un Kane que, llançant-se sobre la gespa, ha assistit a Sterling, que ha anotat el segon del seu compte particular a plaer.

Luis Enrique ha buscat una reacció a la represa, canviant Saúl i Aspas per Ceballos i Alcácer. El canvi no li ha pogut sortir millor, ja que en la primera pilota que ha tocat el davanter cedit pel Barça al Borussia Dortmund, a la sortida d'un córner, l'ha rematat de cap a gol. Amb l'1-3, la selecció espanyola ha cregut en les seves accions i ha sortit més agressiva. I Anglaterra ho ha estat a punt de pagar molt car amb una jugada embolicada de Pickford, que ha intentat driblar Rodrigo, però el davanter li ha pispat la pilota, i després ha vist com el porter l'agafava de la cintura i acabava evitant un gol cantat quan era l'últim jugador.

L'àrbitre, però, no ha assenyalat penal i expulsió pel porter, sinó que s'ha limitat a xiular córner. Aquest cop, Espanya s'ha vist clarament perjudicada per la falta de VAR, que no entrarà en aquesta competició, fins la seva fase final. Espanya ho ha intentat fins al final, però Anglaterra ha sabut refredar el partit i deixar que passessin els minuts sense que passessin gaires coses. Ramos, al minut 97, ha anotat el segon, però no hi ha hagut temps per més. La reacció ha estat tardana. Espanya ha sumat la primera derrota en aquesta Lliga de les Nacions, però segueix liderant un grup on li queda un partit, a Croàcia, el 15 de novembre.