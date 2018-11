Espanya rellisca a Croàcia i necessita un miracle (3-2)

Relliscada fatal d’Espanya a Croàcia (3-2), on la selecció de Luis Enrique va desaprofitar una oportunitat d’or per deixar sentenciat el grup 4 de la Lliga de les Nacions. En un partit per oblidar, el conjunt espanyol va arribar a igualar dos cops un avantatge dels croats, que van acabar guanyant gràcies a una diana final de Jevdaj al minut 93. Espanya manté el liderat, però per mantenir-lo després de diumenge, necessita que Anglaterra i Croàcia empatin a Wembley. En cas contrari, si una de les dues seleccions guanya, s’endurà la primera posició del grup i disputarà la final four que es jugarà al juny.

El d’ahir va ser, de llarg, el pitjor partit de l’era Luis Enrique. Si Anglaterra va ser superior per moments contra una Espanya que va reaccionar tard, ahir es va repetir un guió similar. Luis Enrique va deixar a la banqueta Mario Hermoso, apostant d’inici per Ramos i Iñigo a la defensa i un onze atrevit on va incloure els tres jugadors del Barça, Sergi Roberto, Sergio Busquets i un Jordi Alba que s’estrenava en aquesta Lliga de Nacions de la UEFA, després que l’asturià l’hagués deixat fora de la llista en les anteriors dues convocatòries amb la selecció.

El patiment dels laterals blaugranes

El lateral blaugrana, que no jugava amb Espanya des de l’eliminació al Mundial de Rússia, el passat 1 de juliol, va patir de valent, gairebé tant com un Sergi Roberto que va viure un autèntic malson. El reusenc va tornar a coincidir amb Ivan Perisic, a qui ja havia patit contra l’Inter amb el Barça a la Champions. L’extrem croat el va tornar a portar de corcoll. I és que Croàcia sortia amb la lliçó apresa després del 6-1 patit a Elx. Amb una posada en escena valenta i directa va llegir millor el partit que una Espanya amb vocació ofensiva, però molts problemes per recuperar la posició.

Rebic i el mateix Perisic van protagonitzar els intents més clars en un primer temps on Croàcia es va fer un fart d’atacar les esquenes de la defensa espanyola. No va ser fins al segon temps, però, que el partit va embogir per complet arran dels gols. D’una mala passada enrere de Sergi Roberto interceptada per Perisic en va néixer el gol de Kramaric, que no va fallar sol davant De Gea. L’1-0 no va desanimar Espanya, que dos minuts després va trobar l’empat en una bona combinació entre Isco, Aspas i Ceballos.

Però quan semblava que Espanya estava més viva, i després que Aspas hagués topat amb el travesser, Jevdaj va tornar a posar per davant als croats. Amb el partit cada cop més trencat, Ramos va tornar a igualar de penal després d’unes mans de Versaljko des de dins de l’àrea. Un minut després, l’eufòria espanyola va estar a punt de ser doble, després que Morata hagués marcat el tercer. L’àrbitre, però, el va anul·lar per un fora de joc rigurós d’Asensio en la jugada prèvia. A Croàcia no li valia l’empat si volia ser primera, i en una jugada aïllada i afortunada al temps afegit va acabar trobant un valuós premi:De Gea va refusar malament la pilota, que va caure als peus de Jevdaj, que sol, al segon pal, no va perdonar. 3-2. Era el minut 93, i ja no hi havia temps per més. Espanya va desaprofitar una nova oportunitat per sentenciar el grup i ara haurà d’esperar a diumenge perquè Anglaterra i Croàcia li facin un favor.

Portugal se la juga contra Itàlia

També ahir, Bèlgica va deixar encarada la primera posició del grup 2 en vèncer Islàndia (2-0) amb un doblet del valencianista Batshuayi. Aquest vespre,:Portugal visita Itàlia (20.45 h, Cuatro) amb la possibilitat de certificar la primera posició si guanya o empata. L’Holanda de Cillessen rep la França de Dembélé, que si guanya és matemàticament primera.