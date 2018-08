Chen Yansheng torna a Barcelona per rematar el mercat

L'Espanyol rebrà aquest dijous un nou impuls per acabar de desbloquejar les operacions obertes al mercat de fitxatges. El propietari xinès, Chen Yansheng, aterrarà a Barcelona per ser present en el debut en Lliga a casa contra el València d'aquest diumenge (18.15 h) i, alhora, per als últims dies del mercat de fitxatges estiuenc.

Entre les negociacions a tancar, la cessió d'Álvaro Vázquez al Saragossa és la més pròxima, però no l'única. Roberto Jiménez, a qui li queda un any de contracte, també podria sortir cedit rumb al Leganés, si bé la seva marxa comportaria haver d'incorporar un altre porter. Sergio Sánchez, ara mateix el cinquè central de la plantilla, és un altre dels fronts pendents, ja que és una fitxa que l'entitat, veient el poc protagonisme que segurament tindrà, es vol estalviar. En cas que es produís alguns d'aquests moviments, també es podria fer espai a un migcampista defensiu –algú que ocupi el rol de Javi Fuego i Carlos Sánchez–. Un reforç, però, que podria comportar la cessió d'Àlex López.

Chen Yansheng també aprofitarà l’estada per reunir-se amb el consell d’administració, directors generals i professionals de l’entitat, en el marc de les trobades que el president lidera quan és a Catalunya.