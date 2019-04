L'Espanyol de Jaspe certifica la permanència amb una golejada a Vallecas

Fa dos mesos no les tenien totes. Els problemes per fer gol havien anat enfonsant l'Espanyol a la zona delicada de la classificació, però, quan falten tres jornades per acabar el campionat, l'equip periquito ja ha certificat la permanència. I ho ha fet amb solvència i amb una golejada que serveix de metàfora del canvi de cara que ha viscut l'Espanyol des de l'arribada de Salvador Jaspe. L'1-5 contra el Rayo llueix poder ofensiu de les blanc-i-blaves i els fa sumar 32 punts, renda suficient sobre el descens, que queda ara a 11 punts.

Paula Moreno, amb dues dianes als minuts 20 i 32, ha iniciat la festa periquita, que Eli del Estal, que segueix en ratxa, ha continuat. Paloma Fernández ha fet el quart abans que Oriana Altuve retallés distàncies per a les madrilenyes. Qui ha tancat la golejada a Vallecas ha sigut Anna Torrodà.

A l'Espanyol li quedarà jugar encara contra l'Atlètic de Madrid (al RCDE Stadium el dilluns 22 a les 11 h), enfrontar-se al Fundación Albacete en territori manxec i tancarà la Lliga Iberdrola davant l'Sporting de Huelva.