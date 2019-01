Rubi: "Només que ens falli un esglaó, ens podem desmuntar"

Nou derrotes en deu jornades no amaguen el rostre de Rubi, que ha assegurat que tot i no estar satisfet amb la derrota i la imatge mostrada contra el Madrid, el seu equip reaccionarà: "Estic convençut que ens adonarem que, polint detalls i recuperant gent, aquest equip tirarà endavant". El tècnic maresmenc, malgrat tot, ha reconegut que la fragilitat defensiva mostrada en les últimes jornades el preocupa: "A casa no ens han fet una gran quantitat d'ocasions, però fora de casa hem transmès força feblesa. Quan agafem ratxes de joc, millorarem en defensa i això servirà per guanyar partits".

Rubi ha lamentat que "només que falli un esglaó l'equip es pot desmuntar", si bé ha reivindicat que al seu equip no li falta intensitat: "A vegades no arribes a les pilotes dividides perquè el rival té més qualitat". El tècnic espanyolista ha tornat a negar que estigui amoïnat pel seu futur i ha posat la mirada al partit de Copa contra el Betis: "Vull intentar que l'equip es classifiqui. No tinc cap dubte que ens sortirem. Estem passant un tram de calendari molt dur i fem un esforç per jugar cada tres dies".

Al tècnic blanc-i-blau també li han preguntat per alguns jugadors que han acabat amb problemes físics. De Baptistao ha comentat que "se li ha torçat el turmell i veurem com evoluciona. És complicat jugar cada tres dies". Sobre Dídac ha apuntat que "té molèsties", i de Darder ha dit que "té fatiga". "Esperarem recuperar-los per dimecres".