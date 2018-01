El Sevilla castiga l’Espanyol amb la seva pròpia moneda (0-3)

L’eufòria no senta bé a l’Espanyol, que ha vist com el Sevilla el castigava amb la seva pròpia moneda (0-3). En un partit de guió invers al previst, els periquitos han viscut en la seva pròpia pell el que van fer contra el Barça. Un autèntic bany de realitat. Aquest cop, qui ha assumit el pes de la iniciativa ha estat el conjunt de Quique Sánchez Flores, poc acostumat a aquesta faceta. Els blanc-i-blaus han tingut la pilota, però no l’efectivitat. Pel contrari, un Sevilla cada cop més fet a la idea del seu tècnic, Vicenzo Montella, ha sorprès Cornellà-El Prat de la mateixa manera com ho havia fet tres dies abans al Wanda Metropolitano. Els andalusos han renunciat a la possessió, però a canvi han escollit ser letals.

La trampa de Montella era clara: fer pensar a l’Espanyol que tenia el partit controlat, evitar que passés gaire cosa en l’àrea de Rico i, un cop els locals es confiessin, colpejar-los amb força. Els periquitos arribaven animats perquè encara els durava la ressaca del derbi. El triomf contra el Barça, un horari propici per les famílies i un rival de prou nivell semblaven el context ideal per mantenir la ratxa, però s’han trobat amb un autèntic bany de realitat.

Diego López i Melendo, titulars

Quique ha sorprès amb una alineació que presentava dues grans sorpreses. Les gestes al derbi de Diego López i Melendo han trobat premi en forma d’un forat a l’onze. Cap dels dos, però, ha tingut una bona tarda. El menut atacant, substituït al descans, s’ha mostrat més voluntariós que encertat. Constantment movia els braços reclamant la pilota, però no ha estat la seva actuació més lluïda. No ho ha estat, de fet, per cap jugador espanyolista. Incapaç de rematar entre pals, l’Espanyol tampoc ha aconseguit de fer-se fort en l’àrea pròpia. El Sevilla ha començat amb un joc pausat i posicional, ben ordenat darrere, sense donar facilitats. Poc abans del quart d’hora, Escudero ha molestat prou a Moreno dins de l’àrea petita, evitant cometre penal i salvant, de forma providencial, que el davanter firmés un gol cantat.

La resposta al primer avís espanyolista ha estat fulminant. Correa ha recollit dins de l’àrea un atac per la dreta dels andalusos. El seu intent ha topat amb una inspirada mà de Diego López, que no ha pogut evitar que el seu refús quedés mort a les botes de Franco Vázquez, que ha resolt a plaer. El gol ha desorientat per moments un Espanyol que ha perdut durant uns instants el control de la pilota, i el Sevilla ho ha aprofitat per tornar a avisar, primer amb dos xuts llunyans tous, després amb una rematada creuada de Muriel que va fregar el pal. I quan semblava que començava a refer-se, Sarabia s’ha desfet de dos defenses i ha trobat l’escaire de la porteria de Diego López.

Baptistao i Sergio perdonen

A la represa, l’Espanyol només tenia una opció, donar una passa endavant per intentar capgirar un complicat 0-2. Quique ha situat Víctor Sánchez i Sergio García en el lloc de Fuego i Melendo buscant una resposta ofensiva del seu equip, dos canvis que han tingut un efecte tan intens com fugaç, i que no ha acabat tenint incidència al marcador. En només cinc minuts, els blanc-i-blaus s’han apropat amb gran perill a la porteria visitant. Primer, ha estat Baptistao qui ha perdonat. El brasiler ha rebut una gran passada de Moreno, però ha enviat als núvols una rematada quan només tenia un defensa sota pals. Poc després, ha estat Sergio García qui s’ha trobat amb l’oportunitat d’escurçar distàncies, però el seu xut ha sortit sortir massa creuat. Dos intents que haurien donat vida a l’Espanyol. I el Sevilla, conscient que ja havia fet la major part de la feina, s’ha dedicar-se a perdre temps de forma descarada. Sense excessiu esforç, ha tancat la porta a un Espanyol a qui ha sentenciat en un contracop al tram final on Muriel, com si es passegés per casa seva, ha firmat el tercer. A l’Espanyol les presses no li han sentat bé, i el desafinament coral l’ha fet incapaç de fer cap tipus de mal a un rival que, sense exhibir una gran imatge, s’ha endut tres punts que allunyen una mica més l’objectiu europeu de l’Espanyol.