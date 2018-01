La ruleta russa de Butarque desinfla encara més un Espanyol sense rumb

L'Espanyol segueix desinflant-se en una Lliga on, si no aconsegueix un miracle, se li farà molt llarga. A Butarque, els blanc-i-blaus han patit de valent (3-2) en un enfrontament on han pagat més cars els errors propis que els mèrits del rival. En una actuació per l'oblit, Mario Hermoso, sense voler-ho, s'ha convertit en protagonista negatiu amb tres gols, dos d'ells en la seva pròpia porteria. Cap defensa de l'Espanyol havia marcat encara aquest curs, i a Butarque, que ha viscut una ruleta russa on podia marcar qualsevol jugador, n'han anotat quatre, encara que dos en la porteria equivocada.

Els blanc-i-blaus han tornat a exhibir una de les seves pitjors facetes, la d'equip excessivament previsible. Amb Sergio García, Baptistao i Moreno despenjats del joc, la connexió amb el bloc defensiu resultava pràcticament impossible. Amb Víctor Sánchez pendent de les cobertures i David López incrustant-se entre els centrals, Granero era l’únic migcampista que intentava portar la batuta. El madrileny, però, no veia passades fàcils entre les línies juntes d’un Leganés que ofegava l’únic cervell espanyolista. Els madrilenys, que n'han tingut prou amb fer un partit senzill, sense complicacions, però complet des de la pissarra, no han tardat gaire en obrir la llauna. Un xut ras creuat de Brasanac ha colpejat amb el pal, i el seu refús l'ha recollit Zaldua, que ha tornat a centrar la pilota al cor de l’àrea, on Hermoso, desafortunat, ha posat el peu per desviar-la al fons de la xarxa.

Només havien passat deu minuts, però l’escenari s’havia complicat de forma notòria. I més en un escenari, Butarque, on només dos equips, Getafe i Barça, havien marcat dos gols al Leganés aquest curs. L'Espanyol ha estat el tercer, però no li ha servit de res. Amb els puntes blanc-i-blaus desconnectats, el treball dels homes d’Asier Garitano els permetia viure amb certa comoditat. L’Espanyol intentava enllaçar amb els atacants amb desplaçaments llargs d’Hermoso, però aquests només facilitaven la tasca d’un conjunt que es veia afavorit pel joc aeri. Sense transicions, l’Espanyol es desinflava, perjudicat al primer temps per la força del vent i per un sol que tenia de cara. Fos pels condicionants climatològics o per la manca de precisió en els llançaments, l’Espanyol no aconseguia servir una sola falta centrada o córner amb encert. I això que n'han tingut moltes. L’estratègia, però, se li està resistint aquest curs als periquitos.

Navarro, pura potència

Mentrestant, el Leganés arribava amb relativa facilitat a l’àrea de Diego López. Superada la mitja hora, Guerrero ha pispat la pilota a Óscar Duarte en la zona de construcció, però ha fet massa llarg el darrer control i ha acabat topant amb el porter gallec, que ha imposat el seu cos per salvar el segon. Just abans del descans, qui ha tingut a tocar l’empat ha estat Hermoso, que precisament a la sortida d’un córner s'ha trobat amb un rebot botant dins l’àrea. El seu xut, però, amb Cuéllar venut i tota la porteria per ell sol, ha topat amb el cap de Bustinza, providencial per mantenir l’avantatge dels seus fins al descans.

A la represa, l’Espanyol només ha tardat quatre minuts en trencar la previsibilitat que havia mostrat al primer temps. En la primera pujada amb espais, Navarro va rebut una pilota en posició d’extrem, i no ha dubtat en superar Raúl García amb una autopassada que l'ha deixat sol dins de l’àrea. Quan semblava que centraria, el lateral, tot potència, ha igualat el marcador amb un xut dirigit a l'escaire. Aquest era el primer gol d'un defensa periquito aquest curs. I Navarro en podria haver firmat un altre pràcticament calcat, quan a falta de deu minuts del final s'ha desfet de fins a tres defenses dins de l'àrea per acabar estavellant la pilota al travesser en un xut poderós.

Poc abans, Guerrero havia tornat a avançar al Leganés en rematar amb el cap una centrada amb l'exterior de Raúl García des de l'esquerra. El 2-1 havia arribat en els minuts on l'Espanyol semblava més còmode. O, almenys, on disposava de més pilota, que sovint acostuma a ser una mala notícia pels homes de Quique Sánchez Flores, que perden el rumb quan es tracta de dominar a un rival. Si l'any passat presumien de ser un equip solvent en el replegament, la transició i la definició, enguany, tot i tenir més matisos, no acaben de consolidar un estil definit.

I aquest desconcert general, contra equips que estan ben treballats -com l'Espanyol del curs passat- passa factura. Dos minuts després que el pal evités el segon de Navarro, Amrabat ha recollit una pilota que venia de recuperar l'àrbitre pel Leganés, que ha tocat amb la cama una passada de Darder. L'extrem ha provat de centrar al cor de l'àrea, on poc importava que no hi tingués cap company: Hermoso s'ha encarregat de tocar la pilota suficientment com per fer-la impossible per un Diego López que ha tornat sense encert a la Lliga: ja van sis gols rebuts en dos duels. El central, gairebé sense voler, acabaria escurçant distàncies en una falta on Cuéllar ha fet una sortida nefasta i ha permès que la pilota acabés al cap d'Hermoso.