Quique Sánchez Flores: "L'eliminatòria contra el Barça no ens han produït cap desgast, al contrari"

L'Espanyol afronta el quart derbi d'aquest curs sense cap "marca" després de la recent eliminatòria de Copa contra el Barça. "Als dos partits vam reduir a un rival amb eines per debilitar a qualsevol. Vam entendre bé què calia fer, vam sortir satisfets de com vam competir. No ens ha deixat cap herència negativa que ens hagi tret entusiasme. Vam sortir-ne ben parats", ha explicat el tècnic Quique Sánchez Flores sobre les repercussions anímiques que han deixat els derbis en el seu grup. "No ens han produït cap desgast, al contrari. El partit d'anada ens va deixar una immensa alegria que quedarà sempre allà. Hem tingut fins l'últim minut la il·lusió per somiar que és possible", ha afegit.

L'entrenador espanyolista ha defensat la seva proposta en els últims dos duels contra el Barça: "Vam proposar bastant. Un dels objectius és que el partit evolucioni i veure'ns dins del partit. No cal apel·lar a la èpica, que és quan s'està prop de la desesperació". La recepta pel partit d'aquest diumenge serà similar a la dels anteriors derbis: "Són partits que cal anar alimentant poc a poc, fer una digestió poc a poc, sempre amb la idea molt clara, cometent molts pocs errors".

Quique ha insistit que els tocarà tornar a ser "forts emocionalment" per "controlar les energies" contra un rival que "desgasta molt als rivals". I s'ha referit a l'impacte mediàtic que han provocat els últims derbis, que han aixecat polseguera: "L'afició de l'Espanyol en ocasions se sent trepitjada, fa que l'orgull periquito es mantingui en alerta. Viu en un ambient que ens fan invisibles". El tècnic també ha defensat l'actuació del club sobre les declaracions de Piqué, Busquets i els insults del Camp Nou: "El comportament sempre ha estat neutral, dins de les normes morals. Hem estat molt respectuosos, dins i fora del club", ha completat.

Quique ha deixat fora de la llista a P iatti, Dídac i Marc Roca. Entra per primer cop Carlos 'La Roca' Sánchez, que podria debutar en el lloc de Fuego: "Ha arribat bé. Està bé físicament, el veiem preparat. Tots els entrenadors tenim ascensió sobre la gespa amb alguns jugadors, Fuego era un d'ells, però quan els jugadors volen marxar, està demostrat que marxen. Esperem que Carlos s'integri el més aviat possible". L’entrenador madrileny no ha anticipat si serà titular. El que si que ha deixat entreveure és que Sergio García i Leo Baptistão no sortiran d’inici: “Hem de tenir amb ells una certa precaució. Han tingut un mes molt dur, amb molts partits i algun problema físic”. El tècnic també canvia el tercer porter que acompanya el primer equip: entra Edu Frías per Alex Domínguez.

Reunions amb el club per aclarir el projecte

Quique també s’ha referit als objectius globals de la temporada. Ha reconegut que el balanç fins ara no és l’esperat, però confia en assolir una posició millor: “Ens hem trobat una temporada diferent de la que esperàvem. No tots els anys tots els equips compleixen els seus objectius, nosaltres encara estem a temps, tenim 17 jornades per endavant. Si no ho aconseguim, reconeixerem que ha estat una temporada inestable i irregular”.

L’entrenador madrileny no ha volgut donar gaires detalls de les reunions que ha mantingut aquesta setmana amb Chen Yansheng i altres membres del consell d’administració, però si que ha reconegut que han servit per aclarir certs aspectes que no li havien agradat: “És una setmana molt positiva, parlant la gent s’entén. És molt important que la gent parli, s’expliqui, i es digui què pensa. Hi havia idees difuses.

Quan les coses s’expliquen, és més fàcil entendre-les. No vol dir que ens instal·lem al conformisme, volem estar per sobre de les expectatives, però és important no generar falses expectatives, no podem enganyar als nostres”. Quique també ha reconegut que en aquest moment no poden fer com altres clubs que “són capaçoa d’arribar als seus objectius a nivell de plantilla a l’estiu i a l’hivern”, però ha matisat que això no els ha de restar ambició: “Hi ha un gran canvi respecte a fa dos anys, i que ens fa pensar que algun dia donarem el salt. Ens hem d’intentar exigir igual”.