Un derbi exemplar a la grada fins al gol de Piqué

La llei de Murphy no podria haver escollit un protagonista més morbós per a un derbi que Gerard Piqué. El central, principal focus d'atenció mediàtica a la prèvia per les seves declaracions durant l'eliminatòria de Copa, ha augmentat la seva fama de persona poc estimada a Cornellà-El Prat. El seu gol al tram final ha trencat la pau i la normalitat d'ambient força respectuós fins a l'empat, que ha encès els ànims de l'afició local. Com si es tractés d'un convidat molest, Piqué ha sigut la figura més xiulada de la tarda des d'un bon inici, quan el seu nom ha sonat per megafonia. Fins al tram final, però, la repercussió que ha tingut a la grada no ha passat dels xiulets.

Qualsevol espectador que volgués endevinar amb els ulls tancats en quin moment la pilota corria per les botes de Piqué podia fer-ho sense problema. Només havia de fer cas del soroll ambiental, que augmentava uns quants decibels quan el central intervenia en la jugada. Les declaracions de Piqué durant l'eliminatòria de Copa havien aixecat polseguera, però l'afició espanyolista ha demostrat durant gairebé tot el partit una gran maduresa i ha centrat l'atenció a animar els seus homes. Cap referència al defensa blaugrana fins que ha rematat de cap i ha firmat l'empat.

Piqué apunta als dirigents de l'Espanyol

Ni el fred, ni el vent, ni tan sols la pluja han evitat que el feu espanyolista registrés una de les millors entrades de la temporada: 23.827 persones, 49 més que al derbi de Copa. Les dures condicions climatològiques no han importat gaire a una afició que ha registrat una assistència que, tot i seguir sent molt llunyana a la de les primeres temporades a Cornellà, s'acostava a la més alta del curs, els 25.529 del partit contra el València, també un diumenge a la tarda. En un derbi de temps gèlid, l'ambient ha sigut càlid, i fins al gol no ha sigut polèmic. Piqué s'ha posat el dit a la boca en un clar gest de fer callar l'afició local. El central ha volgut fer callar Cornellà, però la resposta de l'estadi ha sigut la contrària. Aleshores, la fúria retinguda de bona part de l'afició ha caigut sobre el central blaugrana amb un càntic ofensiu cap a ell i la seva parella. Uns minuts després, una entrada de Moreno al mateix central, que ha quedat estès a la gespa, ha servit per generar encara més xiulets. El xiulet de l'àrbitre, el millor final per posar-hi pau. Fins als derbis del curs vinent.

"Falta de respecte és que em denunciïn quan jo dic que l'Espanyol és de Cornellà i no ho facin amb la seva afició quan m'insulten. El gest és un simple gest", ha explicat Piqué en ser preguntat pel que ha fet després del gol. "Hi ha hagut una part de l'afició que s'ha referit a mi i a part de la meva família. No els faig callar a tots. Sé que no ho hauria de fer, però si n'hi ha que diuen el que diuen i el club no ho denuncia, tots hi estan ficats", ha afegit el central, que ha derivat la responsabilitat als dirigents de l'Espanyol: "El problema és que som persones, i reaccionem en funció del que passa dins i fora del camp. Si els que manen no diuen res sobre això, no ens quedarem callats".