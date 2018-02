Quique Sánchez Flores, sobre el gest de Piqué: "Un jugador no pot silenciar una afició com la nostra"

L'empat contra el Barça ha estat un dels partits "més emocionants" per a Quique Sánchez Flores des que és el tècnic de l'Espanyol. L'entrenador madrileny ha destacat els mèrits dels seus homes "contra un rival d'envergadura que no ha pogut exhibir tot el seu talent". Quique ha lamentat l'empat final després de sentir-se "molt a prop del triomf" en un partit marcat pel gest de Piqué: "Un jugador no pot silenciar una afició com la nostra. Els gestos són gestos, i allà queden, però l’afició de l’Espanyol està molt per sobre", ha apuntat el tècnic, que ha qualificat de "ferm" el joc dels seus homes.

Quique ha celebrat que la proposta, més ofensiva de l'habitual en un derbi, ha donat bon resultat: "Hem sortit des del primer moment amb una aposta de jugadors una mica diferent, menys físics, però amb més capacitat per sortir cap endavant. És un triomf per nosaltres poder moure el dibuix i apostar per jugador diferents i competir així". Per al preparador madrileny ha tornat a resultar clau "no perdre massa energia" i arribar amb bones condicions fins al final. "Hauria estat èpic si haguéssim aconseguit el resultat que hem merescut", ha completat.

L'entrenador espanyolista, però, ha lamentat la manca d'encert de cara a gol del seu conjunt: "Aquest any ens està penalitzant força la falta de gol, i és una tasca que només afecta als davanters. Si el Madrid, amb la pegada que té, se’n ressenteix, imagina’t a nosaltres". El tècnic, tot i el punt de valor, ha deixat clar que "la temporada no acaba aquí, continua", i ha insistit que la seva intenció és seguir "millorant l'equip fins a estabilitzar-lo". "El que hem de trobar és la regularitat dels nostres", ha sentenciat.