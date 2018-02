Quique Sánchez Flores: "Volem estar entre els deu primers classificats"

"El derbi va ser una injecció moral per tots. Volem ser regulars, a la primera volta vam ser irregulars. Creiem que treballant dur, canviant la sort en atac i cometent algun error menys, l'equip millorarà". Quique Sánchez Flores encara amb optimista els 16 partits de Lliga que li queden a l'Espanyol. El tècnic blanc-i-blau ha explicat que necessiten resultats "que donin il·lusió" per tal d'aconseguir entrar "entre els 10 primers classificats".

Preguntat per la ratxa de quatre partits sense guanyar, el tècnic ha defensat que anímicament estan "bé", i ha puntualitzat que només porten "dues derrotes dels últims set partits. Depèn d'on vulgui focalitzar un la ratxa". Sobre el rival d'aquest diumenge, el Celta, Quique l'ha descrit com un conjunt "que li agrada ser protagonista amb la pilota". I l'ha elogiat com a projecte: "Porten quatre o cinc anys consolidant jugadors, plantilla i objectius. És un equip amb cara i ulls. Hi ha jugadors molt determinants del mig del camp cap endavant".

Quique ha avisat que no li preocupa tant el nombre de davanters amb els quals juga el conjunt gallec, sinó en "com són". "Tenen desequilibri, són perillosos, tenen gol i s'incorporen els laterals. Està construït així i es manté". Però ha puntualitzat que si van ser capaços de frenar al Barça, ho poden fer amb qualsevol. "Defensivament ens assemblem a l'equip del curs passat. Controlem coses, això és el que més ens preocupa. Perquè si competim bé, és que som un equip molt difícil".

Sobre un dels jugadors més influents del Celta, Iago Aspas, el tècnic espanyolista ha comentat que s'assimila molt al seu jugador talismà en atac: "Gerard està al nivell d'Aspas. Hem de tenir molt en compte la categoria d'aquests jugadors, que són molt determinants. Cal donar-los aquest tracte. Aspas és un jugador que desequilibra partits, canvia molt el que és el Celta".

Quique també ha parlat de com ha quedat la plantilla després del tancament del mercat: "Prefereixo com està ara. Han passat coses que ens han ordenat. Tenim una plantilla bastant mesurada per evolucionar. Som menys, però estem millor així. Es repartiran millor els minuts i els podrem motivar millor".

La principal novetat de la llista és Pablo Piatti, una de les altes respecte la darrera convocatòria juntament amb Dídac Vilà i Marc Roca. Cauen de la mateixa Esteban Granero, sancionat, i Óscar Melendo.