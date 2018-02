Quique Sánchez Flores: "Gerard no és només el gol, és el que significa"

"Se'ns esgoten els elogis per Gerard Moreno. No és només el gol, és el que significa. És un noi compromès i que fa moltes més feines de les que es necessiten. És important en totes les facetes del joc". Així ha elogiat tècnic de l'Espanyol Quique Sánchez Flores, a un dels herois de la visita del seu conjunt a Balaídos. El preparador madrileny ha reconegut que el perpetuenc està "entre els millors davanters espanyols", i que cada diumenge "es guanya estar a les llistes de jugadors que mereixen anar al Mundial. Després, és cosa del seleccionador". "Seria un somni jugar el Mundial amb Espanya, però jo només puc seguir treballant igual", ha comentat al respecte el davanter sobre la possibilitat d'anar a la cita mundialista de Rússia.

En la roda de premsa, Quique també ha comentat que tenen la sensació que s'assemblen "a diversos equips", però ha advertit que corren "el perill" de quedar, per dalt i per baix, "en terra de ningú". El tècnic ha volgut donar valor a l'empat aconseguit contra un Celta que "cada temporada surt amb la idea de jugar a Europa". "No valorem la categoria del rival, que és molt complicat", ha assegurat. "Ha estat un partit molt patit. Hem defensat més enrere del que volíem a l'inici, pensàvem que trobaríem una fase on connectessin Jurado, Darder, però no ha estat així", ha desenvolupat l'entrenador espanyolista, que ha reconegut que "s'hauran de millorar coses".

El tècnic també ha destacat la figura de Diego López: "Necessitava un partit així. No volem un partit tant patit però a vegades els porters necessiten partits així. Ha donat una passa endavant avui". I s'ha referit a la posició de Darder, que ha tornat a jugar en una posició del mig del camp més aviat propera a la banda esquerra: "Acabarem entenent la posició de Darder. Quan juga al pivot sabem com funciona i creiem que pot funcionar com Koke o Saúl. Creiem que és un gran tercer migcampista. És el mateix Darder de l'empat contra el Atlètic. L'equip avui no ha ajudat".