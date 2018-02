Kelme, una opció d'espònsor tècnic que sedueix força a l'Espanyol

L'Espanyol està a punt de tancar el nou espònsor tècnic per a la seva samarreta. Després de refusar l'oferta de renovació a la baixa de Joma, l'empresa que ha fabricat els últims dos cursos, a més de l'actual, el club blanc-i-blau té clar quina ha de ser la seva successora. Encara que fonts de l'entitat periquita han assegurat a l'ARA que "encara no" hi ha previst cap anunci, i que tampoc hi ha res firmat, segons ha avançat 'Tiempo de Juego', de la 'Cope', l'escollida és Kelme, una de les tres marques que havien mostrat interès en el club espanyolista. Amb la nova marca, el club recuperarà les franges blanc-i-blaves la temporada vinent.

A finals del 2017, prioritat de l'Espanyol era "renovar" amb Joma, que havia presentat una oferta per seguir un any més. La marca espanyola, que pagava prop de 2 milions d'euros al club, ha presentat una oferta a la baixa que aquest va declinar. Malgrat les crítiques que han viscut les samarretes d'aquest curs, des de l'entitat espanyolista puntualitzen que "s'han venut bastant bé, als nivells de l'any passat", un fet que cal contextualitzar, donat que aquest mes de febrer s'ha produït un augment significatiu de samarretes, coincidint amb la promoció del club de vendre'n cada dia una d'un jugador en concret -el mateix dia del seu dorsal- amb un 40% de descompte. Fonts de l'Espanyol, a més, han deixat clar a l'ARA que el club "sempre té incidència i aprovació" en el disseny de les samarretes.

Paral·lelament a les negociacions amb Joma, el club ha anat parlant amb altres opcions com Macron, Hummel o Kelme, atretes pel nou projecte. La firma alacantina sembla a hores d'ara la millor posicionada per vestir l'Espanyol. Actualment fabrica les samarretes de quatre equips de segona (Elx, Rayo Vallecano, Alcorcón i Hèrcules) i un de primera, l'Alabès, on juguen alguns vells coneguts de l'Espanyol com Burgui, Rubén Duarte, Wakaso o Hernán Pérez, aquest últim cedit.

A l'Alabès, Kelme, que volia tornar a estar present a primera després dels descensos de Rayo i Elx, va arribar-hi el curs passat en un acord conjunt amb el Baskonia de bàsquet per valor d'1,3 milions d'euros anuals. Ho va fer, per cert, amb l'ajuda del seu distribuidor a la Xina, Jinjiang Yuanxiang Garments Weaving, que va ser l’encarregat de posar els diners necessaris per tancar aquest contracte de patrocini. En el cas dels blanc-i-blaus, està per determinar si aquesta altra empresa xinesa podria haver tingut algun rol en l'acord.

Una xifra que serà superior en el cas de l'Espanyol, que ha prioritzat aquesta marca a d'altres de major entitat. El club ha filtrat les propostes en funció de tres factors clau: ingrés econòmic, capacitat logística -que tingui capacitat per distribuir, sobretot en grans superfícies i tendes esportives- i que l'Espanyol sigui una prioritat per aquella marca. En el cas de Kelme, l'Espanyol passaria a ser la principal aposta a primera divisió. El nou acord, seguint el model patrocinis firmats els darrers mesos (com Innjoo, Riviera Maya o Botemanía), tindrà una part d'ingressos fixa i una altra de variables que dependrà de títols i de la classificació en la Lliga.