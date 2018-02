Quique Sánchez Flores: "És un partit per retrobar-nos amb la versió que més ens agrada"

L'Espanyol segueix perseguint la regularitat en el joc i en els resultats que li permeti enlairar una mica el vol en la Lliga. Així ho ha reconegut, un cop més, un Quique Sánchez Flores que ha comentat que considera la cita contra el Vila-real d'aquest diumenge com "un partit per fixar-se en un mateix i retrobar-se" amb la versió que més els agrada. "Al llarg del curs hem fet alguns partits complets contra Betis, Getafe, Atlètic, Barça o València, ens agradaria ser aquell equip, cal insistir, treballar perquè torni a aparèixer".

El preparador espanyolista ha comentat que del partit a Vigo només rescataria "l'eficàcia" golejadora i el resultat en un duel complicat. Quique considera que l'Espanyol necessita "dos o tres partits que donin la seguretat necessària per arrancar", però ha deixat clar que "el resultat no arriba sol, cal anar a buscar-lo i insistir". "Som capaços de fer-ho millor, volem jugar d'una altra forma per sentir-nos millor", ha apuntat.

Quique ha reconegut que fan autocrítica de portes endins i cap a fora, i que encara queda molta lliga per resoldre "molts aspectes". Un d'ells, el rol de Sergi Darder: "Ha d’entendre més una segona posició d’interior que pot anar al mig amb llibertat. Si l’equip no té la pilota no l’ajuda i se sent incòmode. És un excel·lent migcampista amb possibilitats de descobrir una nova posició que l’afavoreixi a ell i a l’equip".

El tècnic blanc-i-blau també s'ha referit a dos jugadors en moments de forma oposats. De Gerard Moreno n'ha comentat que busca "repartir les responsabilitats el millor possible" per tal que gairebé tot el pes del gol recaigui sobre el perpetuenc. De Piatti, que porta un curs marcat pels problemes físics, n'ha comentat que esperen que torni a ser "molt important". "Hem intentat recuperar-lo al camp donant-li minuts, estem esperançats que en aquest tram torni a aparèixer la seva versió del curs passat".

Hermoso, Marc Roca, Óscar Melendo i Sergio Sánchez són baixa d'una llista on torna Esteban Granero.