Carlos García Pont: "L'Espanyol mai deixarà de ser un club apolític"

Tres dies després dels incidents que es van viure a les grades de Cornellà-El Prat, on un seguidor va agredir-ne dos més per haver exhibit una estelada, el vicepresident del club, Carlos García Pont, ha parlat als mitjans del club sobre la postura de l'entitat, que ha insistit que sempre vetlla per la tolerància zero cap a la violència, i ha enviat un missatge de tranquil·litat cap a l'afició: el camp de l'Espanyol segueix sent segur, sobretot pels pocs incidents que s'hi han produït en els seus gairebé nou anys de vida.

"L'Espanyol és i ha de ser sempre una casa de concòrdia, motiu d'unió i convivència, de germanor i amistat. Estem cansats que ens intentin instrumentalitzar per motius ideològics; mai deixarem de ser un club apolític, la ideologia està fora, som transversals i hi cap tothom, i tothom ha de sentir-se benvingut en aquest estadi. Obrim els braços a tothom perquè, pensis com pensis, puguis venir a gaudir de ser periquito", ha explicat Pont. El directiu ha manifestat la ferma voluntat del mateix consell de mantenir "sempre la condició apolítica del club", i ha deixat clar que els seus colors "són el blanc i el blau, cap altre".

Preguntat per l'incident violent de diumenge, García Pont ha puntualitzat que l'RCDE Stadium és "un camp segur i mai s'hi havien produït incidents d'aquest tipus", i ha deixat clar que seguiran treballant "perquè mai passi". "Serem contundents amb qui no mostri les mínimes normes de respecte, convivència i tolerància que mereixem els pericos. Qui la fa la paga: tolerància zero. L'Espanyol ha estat i estarà al davant de la lluita contra la violència; no som els primers que estem en aquesta lluita al club. En aquests moments, però, això és especialment important, perquè la situació que tenim és potencialment més conflictiva". El vicepresident ha desitjat "posar una mica més d'esforç" perquè aquests violents "no tinguin cabuda en aquesta societat", i ha posat especial importància en "estar tots d'acord en la veracitat dels fets, que les informacions no s'exagerin".