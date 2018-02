Quique Sánchez Flores: "Necessitàvem una victòria així per creure més en nosaltres mateixos"

Quique Sánchez Flores ha recuperat el somriure. El tècnic de l'Espanyol ha celebrat amb entusiasme la primera victòria de la història de l'RCDE Stadium contra el Madrid, un triomf que, ha assegurat, els ha de servir per "tenir més fe" i creure en sí mateixos. "Quan juguem amb força, energia, equilibri, trobem les coses que ens van fer créixer l’any passat estem contents. Necessitàvem una victòria així, convincent". El preparador madrileny ha qualificat com a "justa" la victòria després que, sobretot en la segona part, hagin jugat "molta estona en camp contrari".

L'entrenador espanyolista espera que aquest triomf suposi un punt d'inflexió. "Cal consolidar-ho. Volem trobar la regularitat i serenitat per jugar millor, recuperar els arguments que volíem a principi de temporada, tornar les coses que ens feien un equip diferent", ha explicat Quique, que no creu que sigui casualitat haver guanyat a Barça, Madrid i Atlètic en un mateix curs. "Esperem trobar la ratxa que encara no hem trobat i que ens ha de permetre assentar-nos. Si som capaços de fer això, esperem fer-ho més".

Quique ha rebutjat la idea que el Madrid tenia menys força per jugar amb alguns suplents pensant en el PSG: "Des de la banqueta veia a jugadors bons que la tocaven a gran velocitat. És un equip amb una precisió absoluta, una velocitat molt gran. Fins i tot en el físic, arrenquen i et deixen enrere. No pensem en els que no hi eren, el fet de guanyar el Madrid és un fet històric més enllà de si hi havia suplents". A més, ha destacat la labor de dos jugadors, Carlos Sánchez i Gerard Moreno. Del primer n'ha comentat que li ha anat "molt bé" al seu conjunt. "Sabíem que si estava bé físicament, encaixaria ràpid. Un tipus fort, que s’ha adaptat molt bé, ha estat molt important la seva arribada". Del perpetuenc, n'ha comentat que no li pot "demanar més", que es troba en un moment de "plena explosió", i que espera que "creixi tot el que pugui".

Quique també s'ha referit a la mort de Quini: " Una d’aquelles bones persones, amables, respectuoses, professionals, no és fàcil trobar persones com ell, humils. Vaig poder jugar amb ell, contra l’Sporting. Una tristesa enorme la seva mort, un home molt interessant".