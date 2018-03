Quique Sánchez Flores: "Guanyar el Madrid ens ha canviat l'ànim, però contra el Llevant no ens podem relaxar"

Quique Sánchez Flores té clar que la visita al Ciutat de València no tindrà gaire a veure amb el partit de dimarts contra el Madrid. "Serà un partit difícil, no ens podem relaxar. Sabem la importància que té per a nosaltres i per al rival. Les condicions seran adverses", ha advertit el tècnic de l'Espanyol, que ha reconegut que el triomf eufòric entre setmana els ha "canviat l'ànim". "Ens ha donat energia, il·lusió, el que buscàvem des del principi. Volem que siguin més aquestes victòries, per canviar la temporada, però venim de l'eufòria, i serà important gestionar les emocions", ha dit.

El preparador madrileny ha explicat que creu que la igualtat de la Lliga es mantindrà fins al final de temporada: "En les segones voltes els objectius estan més definits. Els equips collen més si poden, i cada partit serà igual o més difícil. No hi haurà rivals que afluixin". Preguntat per si creia que el seu Espanyol se sentia pitjor del que realment que és, el tècnic ha donat continuïtat a les paraules expressades ahir per David López: "És normal, quan un no troba el punt, l'equilibri, les solucions, tots semblem pitjors. No ens ho inventem pitjor, ens veieu amb menys solucions, menys capaços, i quan guanyem, tot canvia".

Sánchez Flores creu que el Llevant no canviarà gaire l'estil respecte al partit de Copa. A més, també ha volgut mostrar el seu suport a un Juan Ramon López Muñiz, que es pot jugar el càrrec en el partit d'aquest diumenge: "Els projectes, com més llargs són amb els entrenadors, més milloren. Els canvis d'entrenadors no acaben assegurant res. Els equips que més baixen són els que més canvien d'entrenador. Desgraciadament sempre estem sota el punt de mira de l'últim resultat. Muñiz és un tècnic seriós, s'ho pren amb molta dedicació i espero que tingui el suport passi el que passi i pugui seguir".

El tècnic blanc-i-blau ha inclòs 20 jugadors en una llista en què torna Melendo. "N'hi ha algun que no ha pogut entrenar bé, que està amb molèsties, i demà es podria llevar amb algun problema", ha justificat. Segueixen fora Hermoso, Javi López, Sergio Sánchez i Jairo.