Quique Sánchez Flores: "Som un equip que es manté dempeus, no perdem la cara al partit"

Malgrat l'empat al Ciutat de València, Quique Sánchez Flores ha valorat positivament l'actuació dels seus homes. "Hem generat totes les situacions que podíem arribar a generar. Hem empentat tot el que havíem d'empentar i em quedo amb la sensació que podríem haver marcat en qualsevol moment". L'entrenador madrileny ha qualificat de "correcte" el joc del seu equip, i ha volgut diferenciar entre el joc i el resultat: "Una cosa és la realitat i l'altre la sensació final".

Preguntat pels gols en els últims minuts, Quique ha exposat que "això diu que aquest és un equip que es manté dempeus. No perd la cara al partit, lluita i crec que l'empat és més que just". El tècnic també s'ha referit a dos noms propis. De Diego López n'ha comentat que segurament "passarà la nit a València". "Ha intentat quedar-se, té moltes ganes de jugar i fins i tot ha comès la bogeria d'intentar jugar. Tenim dos bons porters i tots dos estan llestos".

També ha parlat de l'absència en l'alineació de Carlos Sánchez: "Tenia problemes musculars i ell era el que tenia pitjors sensacions així que hem optat per prescindir d'ell". El colombià s'ha desplomat al finalitzar el partit, en conèixer la mort del seu antic company a la Fiorentina, Davide Astori, que ha recordat al que havia passat a Dani Jarque: "Sabem en primera persona com són aquestes coses pel que ha passat aquí al club i ho lamentem per la família de la Fiorentina i del jugador. Sobretot lamentar aquesta notícia tristíssima, l'impacte és molt gran. Hem parlat ara amb Carlos Sánchez, són dos anys de compartir vestidor i és una notícia molt trista. No sé quan s'ha assabentat de la notícia, al descans no hem comentat res, entenc que tot ha passat al vestidor quan ha acabat el partit".